FerencvárosFTCKubatov Gáborfradi

És a migránsok? Szijjártó Péter elégtételt akar, diplomáciai válság a Fradi-vonat miatt

Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere bekérette az osztrák nagykövetet, magyarázatot kérve arra, hogy az osztrák hatóságok miért nem engedték be a ferencvárosi szurkolókat szállító vonatot Ausztriába. Újra posztolt Kubatov Gábor, aki a migránsokkal példálózik. Az osztrákok eljárása, a Fradi-vonattal, a magyarokkal való bánásmód a rendszerváltozás előtti időket idézi, amikor még vasfüggöny ereszkedett a két ország közé. Az Európai Unióban, a schengeni határokon belül ez az eljárás teljesen elfogadhatatlan. A Salzburg–FTC Európa-liga-mérkőzés csütörtök este 18.45-kor kezdődik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 17:06
Szijjártó Péter elégtételt akar a pályán és azon kívül is a fradistákat ért sérelemért
Szijjártó Péter elégtételt akar a pályán és azon kívül is a fradistákat ért sérelemért Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter nem finomkodott a szavakkal, amikor arról értesült, hogy a közbenjárása dacára az osztrák hatóságok nem engedik át a határon a Ferencváros szurkolóit a Salzburg–FTC Európa-liga-mérkőzésre szállító Fradi-vonatot.

A Fradi-vonatot nem engedték be Ausztriába. Csalódotta a szurkolók, Szijjártó Péter bekérette az osztrák nagykövetet, Kubatov Gábor a migránsokkal példálózik
A Fradi-vonatot nem engedték be Ausztriába. Csalódottak a szurkolók, Szijjártó Péter bekérette az osztrák nagykövetet, Kubatov Gábor a migránsokkal példálózik

„Felháborító és botrányos, hogy nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat szállító vonatot” – kezdi Facebook bejegyzését Szijjártó Péter, majd az osztrákok minősíthetetlen viselkedéséről is beszámolt.

„Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről” – írta Szijjártó Péter.

Ez már-már konteó, de ebből is arra következtethetünk: az osztrákok mintha már előre eldöntötték volna, hogy nem engedik be a Fradi-vonatot Ausztriába.

Az eljárásukra mindenesetre az nem magyarázat, hogy az FTC szurkolói Tatabányán és Győrben rögtönzött pirotechnikai bemutatót tartottak. Láttunk már ennél különbet, alkalmasint az osztrák drukkerektől is. 

Diplomáciai intézkedés a Fradi-vonat miatt: Szijjártó Péter bekérette az osztrák nagykövetet

Szijjártó Péter hozzátette, a magyar konzulok végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál. Ennyivel mégsem hagyja annyiban a dologot.

Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat

– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, s mindezt megtoldotta egy olyan mondattal, amivel a Fradi-szurkolóinek is kedveskedik:

Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt!

Kubatov Gábor újra posztolt, elveri a port az osztrákokon

Időközben Kubatov Gábor a korábbiaknál is sarkosabban fejezte ki a véleményt a Fradi megalázásáról. Az FTC elnöke először csupán a tényt közölte és megdöbbenését fejezte ki az eset miatt, újabb posztjában kemény, de cseppet sem alaptalan véleményt fogalmazott meg Ausztriáról, hogy a határ túloldalán is értsék, nem csupán magyarul, hanem németül is:

Illegális bevándorlók mehetnek bármennyien, de szurkolók, akik a csapatukat akarják biztatni, nem. Ez ma Ausztria…

Kétségtelen, a mostani eljárás a rendszerváltozás előtti időket idézi, amikor a vasfüggöny nyugati oldalán élők lenézték az attól keletre élőket. A közös európai uniós létben, az egységes schengeni övezetben ez elfogadhatatlan.

 

Mire megy ezek után a Fradi a Salzburg vendégeként?

Reméljük, Szijjártó Péter jóslata beválik, és a Ferencváros elégtételt vesz az osztrák Salzburgon a szurkolóit ért sérelem miatt. Dibusz Dénes valószínűleg már vállalja a játékot, a Fradinak semmi oka sincs a kishitűségre az Európa-liga-mérkőzésen. Dibusz azzal bátorította a Fradi-drukkereket, hogy értük is küzdenek majd.

A legfrissebb hírek szerint a visszafordított vonat 18.30 körül fut be a Ferencvárosi pályaudvarra. A szurkolók tehát még éppen beérhetnek a meccs kezdésére a Groupama Arénába.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu