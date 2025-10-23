És a migránsok? Szijjártó Péter elégtételt akar, diplomáciai válság a Fradi-vonat miatt

Szijjártó Péter nem finomkodott a szavakkal, amikor arról értesült, hogy a közbenjárása dacára az osztrák hatóságok nem engedik át a határon a Ferencváros szurkolóit a Salzburg–FTC Európa-liga-mérkőzésre szállító Fradi-vonatot.

A Fradi-vonatot nem engedték be Ausztriába. Csalódottak a szurkolók, Szijjártó Péter bekérette az osztrák nagykövetet, Kubatov Gábor a migránsokkal példálózik

„Felháborító és botrányos, hogy nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat szállító vonatot” – kezdi Facebook bejegyzését Szijjártó Péter, majd az osztrákok minősíthetetlen viselkedéséről is beszámolt.

„Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről” – írta Szijjártó Péter.

Ez már-már konteó, de ebből is arra következtethetünk: az osztrákok mintha már előre eldöntötték volna, hogy nem engedik be a Fradi-vonatot Ausztriába.

Az eljárásukra mindenesetre az nem magyarázat, hogy az FTC szurkolói Tatabányán és Győrben rögtönzött pirotechnikai bemutatót tartottak. Láttunk már ennél különbet, alkalmasint az osztrák drukkerektől is.

Diplomáciai intézkedés a Fradi-vonat miatt: Szijjártó Péter bekérette az osztrák nagykövetet

Szijjártó Péter hozzátette, a magyar konzulok végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál. Ennyivel mégsem hagyja annyiban a dologot.

Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat

– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, s mindezt megtoldotta egy olyan mondattal, amivel a Fradi-szurkolóinek is kedveskedik:

Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt!

Kubatov Gábor újra posztolt, elveri a port az osztrákokon

Időközben Kubatov Gábor a korábbiaknál is sarkosabban fejezte ki a véleményt a Fradi megalázásáról. Az FTC elnöke először csupán a tényt közölte és megdöbbenését fejezte ki az eset miatt, újabb posztjában kemény, de cseppet sem alaptalan véleményt fogalmazott meg Ausztriáról, hogy a határ túloldalán is értsék, nem csupán magyarul, hanem németül is:

Illegális bevándorlók mehetnek bármennyien, de szurkolók, akik a csapatukat akarják biztatni, nem. Ez ma Ausztria…

Kétségtelen, a mostani eljárás a rendszerváltozás előtti időket idézi, amikor a vasfüggöny nyugati oldalán élők lenézték az attól keletre élőket. A közös európai uniós létben, az egységes schengeni övezetben ez elfogadhatatlan.