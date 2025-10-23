FerencvároskülönvonatAusztriasalzburgKubatov Gábor

Botrány: mégsem engedték be a Ferencváros vonatát Ausztriába, Kubatov Gábor reagált

Amint arról beszámoltunk, az osztrák rendőrség ma megállította a Ferencváros szurkolóinak különvonatát, és a drukkerek nem is tudtak továbbmenni, a vonat visszaindult Budapestre. Az Európa-ligában ma este 18.45-től játsszák a Salzburg–Ferencváros mérkőzést. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor reagált a történtekre.

2025. 10. 23. 16:09
A Ferencváros szurkolói nem erre számítottak Forrás: Magyar Nemzet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Ferencváros szurkolóit szállító vonatot információink szerint a tatabányai és győri „tűzijáték” miatt az osztrákok magas kockázatúnak minősítették, ezért megtagadták a beengedését. A vonat öt órát várakozott a határon, és úgy nézett ki, hogy visszafordítják Budapestre, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jó hírt közölt: – Az előbb telefonon beszéltem osztrák külügyminiszter kollégámmal, Beate Meinl-Reisingerrel, aki segítséget ígért a vonat továbbhaladása kapcsán. Megteszünk mindent, hogy a Fradi szurkolótábora időben eljusson Salzburgba – közölte a tárcavezető. Ám az osztrákok megmakacsolták magukat, a vonatot nem engedték be Ausztriába. 

A Ferencváros csalódott szurkolói
A Ferencváros csalódott  szurkolói Fotó: Magyar Nemzet

A Ferencváros szurkolói a Groupama Arénába mennek

Ha a szurkolók időben visszaérnek Budapestre, a Groupama Arénában nézik meg kivetítőn a Salzburg elleni mérkőzést.

Az út ára 25 ezer forint volt, a meccsre a jegy 14 ezer, ezt jó eséllyel elbukták azok,  akik a vonattal mentek.

A helyzet kísértetiesen emlékeztet a 2023. március elején történtekre, amikor a Leverkusen elleni El-nyolcaddöntős rájátszás első mérkőzésére ugyancsak vonattal utazó fradistákat nem akarták hasonló okokból átengedni a németek a cseh–német határon. Akkor is a magyar külügyminisztériumnak kellett közbelépnie a helyzet rendezése érdekében, így végül a kezdés előtt percekkel értek a stadionba a magyar szurkolók.

Salzburgi, de természetesen nem hivatalos hír szerint az osztrákok ezt már előre kifundálták, már tegnap este azt hallották az ott tartózkodó fradisták, hogy megvolt a terv: nem engedik be a vonatot.

Bekérették az osztrák nagykövetet

„Bekérettük a Külgazdasági és Külügyminisztériumba az osztrák nagykövetet, amiért nem engedték be a ferencvárosi szurkolók különvonatát a szomszédos országba” – írta Szijjártó Péter csütörtökön a Facebookon.

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a közösségi oldalán reagált a történtekre:

Dibusz Dénes: Értetek is fogunk küzdeni!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.