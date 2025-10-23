Botrány: mégsem engedték be a Ferencváros vonatát Ausztriába, Kubatov Gábor reagált

A Ferencváros szurkolóit szállító vonatot információink szerint a tatabányai és győri „tűzijáték” miatt az osztrákok magas kockázatúnak minősítették, ezért megtagadták a beengedését. A vonat öt órát várakozott a határon, és úgy nézett ki, hogy visszafordítják Budapestre, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jó hírt közölt: – Az előbb telefonon beszéltem osztrák külügyminiszter kollégámmal, Beate Meinl-Reisingerrel, aki segítséget ígért a vonat továbbhaladása kapcsán. Megteszünk mindent, hogy a Fradi szurkolótábora időben eljusson Salzburgba – közölte a tárcavezető. Ám az osztrákok megmakacsolták magukat, a vonatot nem engedték be Ausztriába.

A Ferencváros csalódott szurkolói Fotó: Magyar Nemzet

A Ferencváros szurkolói a Groupama Arénába mennek

Ha a szurkolók időben visszaérnek Budapestre, a Groupama Arénában nézik meg kivetítőn a Salzburg elleni mérkőzést.

Az út ára 25 ezer forint volt, a meccsre a jegy 14 ezer, ezt jó eséllyel elbukták azok, akik a vonattal mentek.

A helyzet kísértetiesen emlékeztet a 2023. március elején történtekre, amikor a Leverkusen elleni El-nyolcaddöntős rájátszás első mérkőzésére ugyancsak vonattal utazó fradistákat nem akarták hasonló okokból átengedni a németek a cseh–német határon. Akkor is a magyar külügyminisztériumnak kellett közbelépnie a helyzet rendezése érdekében, így végül a kezdés előtt percekkel értek a stadionba a magyar szurkolók.

Salzburgi, de természetesen nem hivatalos hír szerint az osztrákok ezt már előre kifundálták, már tegnap este azt hallották az ott tartózkodó fradisták, hogy megvolt a terv: nem engedik be a vonatot.

Bekérették az osztrák nagykövetet

„Bekérettük a Külgazdasági és Külügyminisztériumba az osztrák nagykövetet, amiért nem engedték be a ferencvárosi szurkolók különvonatát a szomszédos országba” – írta Szijjártó Péter csütörtökön a Facebookon.

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a közösségi oldalán reagált a történtekre:

Dibusz Dénes: Értetek is fogunk küzdeni!