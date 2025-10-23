Robbie Keane nyilatkozata után most mindenki tényleg hüledezhet! + videó

Robbie Keane a 3-2-es Fradi-győzelmet hozott találkozót követő sajtótájékoztatón elárulta, a stáb tagjainak egész héten azt mondta, hogy ez a mostani Kristoffer Zachariassen mérkőzése lesz, mert az ellenfél játéka kedvezni fog a norvég futballistának. Nos, a mester erre nagyon ráérzett!
– Három olyan középpályásom van, aki soha nem hagyja abba a futást: Zachariassen, Kanichowsky és Ötvös Bence. Mindhárman kiválóan játszottak, különösen a második félidő első 20-25 percét emelném ki velük kapcsolatban, hiszen az elveszített labdák visszaszerzésében nagyszerűen teljesítettek, de Zachariassen ekkor szerezte a gólját is. Számítottunk rá, hogy az ő védők közötti befutásaiból lehetnek majd helyzeteink és ez így is történt. De Bencének is remek meccse volt, sokat dolgozott, nagy munkája van abban, hogy nyerni tudtunk – mondta Robbie Keane az MTI kérdésére válaszolva.