FerencvárosRobbie KeaneEurópa-ligaSalzburg

Robbie Keane nyilatkozata után most mindenki tényleg hüledezhet! + videó

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint csapatának minden tagja nagyszerű teljesítményt nyújtott csütörtök este a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulós mérkőzésén, amelyen a magyar bajnok 3-2-re legyőzte a házigazda Salzburg együttesét. A találkozó után az is kiderült Robbie Keane jósnak is elmehetne!

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 22:17
Robbie Keane, a győztes hadvezér Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Robbie Keane a 3-2-es Fradi-győzelmet hozott találkozót követő sajtótájékoztatón elárulta, a stáb tagjainak egész héten azt mondta, hogy ez a mostani Kristoffer Zachariassen mérkőzése lesz, mert az ellenfél játéka kedvezni fog a norvég futballistának. Nos, a mester erre nagyon ráérzett!

Robbie Keane ráérzett: Kristoffer Zachariassen volt a Fradi és a meccs embere Salzburgban
Robbie Keane ráérzett: Kristoffer Zachariassen volt a Fradi és a meccs embere Salzburgban Fotó: Mirkó István

– Három olyan középpályásom van, aki soha nem hagyja abba a futást: Zachariassen, Kanichowsky és Ötvös Bence. Mindhárman kiválóan játszottak, különösen a második félidő első 20-25 percét emelném ki velük kapcsolatban, hiszen az elveszített labdák visszaszerzésében nagyszerűen teljesítettek, de Zachariassen ekkor szerezte a gólját is. Számítottunk rá, hogy az ő védők közötti befutásaiból lehetnek majd helyzeteink és ez így is történt. De Bencének is remek meccse volt, sokat dolgozott, nagy munkája van abban, hogy nyerni tudtunk – mondta Robbie Keane az MTI kérdésére válaszolva.

 

A vezetőedző a szünetben elhangzottakkal kapcsolatban kiemelte, teljes mértékben nyugodt hangvételben beszélt a játékosaival, mert biztos volt abban, hogy lesznek gólszerzési lehetőségeik a második 45 percben. 

Mit mondott Robbie Keane Varga Barnabásnak?

– Varga kihagyta a tizenegyest, mondtam neki, hogy felejtse el, lépjen túl rajta, folytassa a játékát. Valójában az egész csapattól csak annyit kértem, hogy folytassuk, mert láttam, hogy jól játszunk annak ellenére, hogy az első félidőben nem sikerült gólt szereznünk. Megvolt a tervünk, tudtuk, hogy mire számíthatunk a riválistól és próbáltuk végig azt játszani, amit elterveztünk, a srácok pedig kiváló teljesítmény nyújtottak a meccs egészét tekintve – foglamazott Keane. Kollégája.

A  Salzburgot irányító német Thomas Letsch úgy vélte, a legnagyobb problémájuk az volt, hogy azt a nyomást, amelyet az összecsapás bizonyos szakaszaiban rá tudtak helyezni a Ferencvárosra, nem tudták fenntartani. 

– Az ellenfél három gólja után voltak még olyan időszakok, amikor úgy tűnt, hogy az 1-3-as állás ellenére tudunk majd még valamit tenni az egyenlítésért, de a végére biztossá vált, hogy a három kapott gól túl sok volt ahhoz, hogy vissza tudjunk jönni a meccsbe – nyilatkozta a szakember.

A Ferencváros három forduló alatt hét pontot szerzett, így nyolcaddöntőt érő helyen áll az Európa-liga alapszakaszában. Két hét múlva a következő körben a bolgár Ludogorecet fogadja.

Az FTC játékosai együttérzésükről biztosították a csapat szurkolóit.
Varga Barnabás (labdával) és az FTC Salzburgban folytatta Európa-liga-szereplését.
Salzburg - Ferencváros
Cadu (labdával) és a Ferencváros hamar hátrányba került Salzburgban.
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros Zachariassen
Zachariassen Az FTC játékosai fantasztikus perceket produkáltak a második félidő elején, ennek köszönhetően győzni tudtak Salzburgban is.
Salzburg - Ferencváros Zachariassen
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Yusuf Bamidele gólöröme.
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Így ünnepelt Salzburgban a Fradi. A játékosok között ott volt persze Kristoffer Zachariassen is
1/21 Az FTC játékosai együttérzésükről biztosították a csapat szurkolóit.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu