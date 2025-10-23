Robbie Keane nyilatkozata után most mindenki tényleg hüledezhet! + videó

A vezetőedző a szünetben elhangzottakkal kapcsolatban kiemelte, teljes mértékben nyugodt hangvételben beszélt a játékosaival, mert biztos volt abban, hogy lesznek gólszerzési lehetőségeik a második 45 percben.

Mit mondott Robbie Keane Varga Barnabásnak?

– Varga kihagyta a tizenegyest, mondtam neki, hogy felejtse el, lépjen túl rajta, folytassa a játékát. Valójában az egész csapattól csak annyit kértem, hogy folytassuk, mert láttam, hogy jól játszunk annak ellenére, hogy az első félidőben nem sikerült gólt szereznünk. Megvolt a tervünk, tudtuk, hogy mire számíthatunk a riválistól és próbáltuk végig azt játszani, amit elterveztünk, a srácok pedig kiváló teljesítmény nyújtottak a meccs egészét tekintve – foglamazott Keane. Kollégája.

A Salzburgot irányító német Thomas Letsch úgy vélte, a legnagyobb problémájuk az volt, hogy azt a nyomást, amelyet az összecsapás bizonyos szakaszaiban rá tudtak helyezni a Ferencvárosra, nem tudták fenntartani.

– Az ellenfél három gólja után voltak még olyan időszakok, amikor úgy tűnt, hogy az 1-3-as állás ellenére tudunk majd még valamit tenni az egyenlítésért, de a végére biztossá vált, hogy a három kapott gól túl sok volt ahhoz, hogy vissza tudjunk jönni a meccsbe – nyilatkozta a szakember.