FerencvárosRobbie KeaneKristoffer Zachariassen

Robbie Keane szenzációs húzása: a süllyesztőből előásott nyerőember

Több választás is kínálja magát, hogy ki volt az FTC hőse a Salzburg vendégeként az Európa-ligában aratott 3-2-es győzelemben. Az egyik mindenképpen Kristoffer Zachariassen, akit Robbie Keane váratlan húzásként nevezett a kezdőcsapatba. Az idény során eddig mellőzött norvég nagyszerűen élt a lehetőséggel, góllal és gólpasszal járult hozzá a sikerhez, sőt a büntetőt is ő harcolta ki, amit aztán Varga Barnabás kihagyott.

Novák Miklós
2025. 10. 23. 21:39
Kristoffer Zachariassen volt a Fradi és a meccs embere Salzburgban Fotó: Mirkó István
Tóth Alex sérülés miatt nem játszhatott, Robbie Keane több játékos közül választhatott, hogy ki helyettesítse a huszadik születésnapját a Salzburg elleni meccs napján ünneplő válogatott középpályást. Kínálta magát mindenekelőtt Naby Keita, aztán talán Julio Romao, vagy ha éppen támadószellemű helyettest akart, akkor elsősorban Jonathan Levi. A Ferencváros ír vezetőedzőjének választása azonban meglepetésre Kristoffer Zachariassenre esett, aki meghálálta a bizalmat és főszerepet vállalt a Salzburg elleni 3-2-es diadalból.

Robbie Keane húzása fényesen bevált, hogy a Salzburg elleni Európa-liga-mérkőzésen az FTC kezdőcsapatába jelölte Kristoffer Zachariassent
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség  
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

A norvég támadónak eddig bizony felejthetően alakult a 2025/26-os idény. Robbie Keane már a tavaszi szezonban is többnyire csereként számolt vele, Zachariassen a nyáron aztán egyértelműen tartaléksorba szorult.

Robbie Keane a cseresorba száműzte az FTC norvég játékosát

A nemzetközi porondon az addigi nyolc mérkőzésen (hat BL-selejtező, továbbá két meccs az Európa-liga alapszakaszában) egyetlenegyszer sem volt kezdő. Érdemben csereként is csupán kétszer kapott lehetőséget (az örmény Noah ellen otthon, az azeri Qarabag ellen idegenben), a másik két alkalommal az utolsó percekre állt be.

S mivel a magyarszabály megköti Robbie Keane kezét, Zacchariassen az NB I-ben is kevés játéklehetőséghez jutott. Az első három fordulóban még kétszer kezdett, a legutóbbi öt hazai találkozón – augusztus vége óta – összesen csupán 21 perc jutott neki.

Ki gondolta volna ezek után, hogy éppen Salzburgban jön el Kristoffer Zachariassen ideje?

Így ünnepelt Salzburgban a Fradi. A játékosok között ott volt persze Kristoffer Zachariassen is
Így ünnepelt Salzburgban a Fradi. A játékosok között ott volt persze Kristoffer Zachariassen is Fotó: Mirkó István

Salzburgi mérleg: gól, gólpassz, kiharcolt büntető

Pedig így történt. A norvég játékosról köztudott, hogy nem egy labdaművész, de végigrobotolja a mérkőzéseket és a kapu elé érve azért gólveszélyes. A Salzburg–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésen három helyzetben játszott kulcsszerepet.

  • A 22. percben ő harcolta ki a büntetőt (a kapura lövésébe Rasmussen kézzel ért bele), amit sajnos Varga Barnabás kihagyott
  • Az 56. percben ő szerzett vezetést, amikor Cadu beadását szenzációsan csúsztatta Schlager kapujának bal alsó sarkába
  • Az 58. percben aztán nagyszerű felismeréssel indította hosszú labdával Yusufot, aki értékesítette a ziccert.

Egy-egy gól és gólpassz, plusz kiharcolt büntető – ha választani kell, akkor Zachariassen volt a meccs embere.

Zachariassen: Megérdemeltük a győzelmet!

Zachariassen a találkozó után úgy értékelt, ahogy mindig: higgadtan és derűsen.

– Nehezen kezdtük a mérkőzést, de az első félidőben szerintem így is rendben voltunk, sőt mi voltunk a jobb csapat, sajnos nem tudtunk gólt szerezni. A második játékrészre sokkal lelkesebben jöttünk ki, háromszor is betaláltunk, méghozzá gyorsan egymás után, onnantól kezdve inkább őrizni próbáltuk az eredményt. A szépítés extra nyomást helyezett ránk, de érzésem szerint teljesen megérdemelt a győzelem, ami óriási eredmény is egyben. Úgy éreztük, hogy már az első félidőben is jól látszottunk, egyszerűen az utolsó passz vagy beadás nem sikerült a gólhoz.

A szünetben azt hangoztattuk, hogy mi vagyunk a jobb csapat, ezt be is bizonyítottuk.

A norvég válogatott középpályás két hónap után először volt ott a Ferencváros kezdőcsapatában, ebből a lehetőségből igyekezett kihozni a lehető legtöbbet.

– Hosszú idő telt el a legutóbbi kezdésem óta, mindennap keményen dolgoztam az edzéseken, mindent beleadtam. Örülök neki, hogy betaláltam, és ezzel a csapat segítségére lehettem, valamint hozzájárultam a győzelemhez. A hét pont csodás kezdet, de fontos mérkőzések állnak előttünk, így erre alapozva kell folytatnunk a munkát – tette hozzá szerényen a norvég játékos.

Az FTC játékosai együttérzésükről biztosították a csapat szurkolóit.
Varga Barnabás (labdával) és az FTC Salzburgban folytatta Európa-liga-szereplését.
Salzburg - Ferencváros
Cadu (labdával) és a Ferencváros hamar hátrányba került Salzburgban.
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros Zachariassen
Zachariassen Az FTC játékosai fantasztikus perceket produkáltak a második félidő elején, ennek köszönhetően győzni tudtak Salzburgban is.
Salzburg - Ferencváros Zachariassen
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Yusuf Bamidele gólöröme.
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Így ünnepelt Salzburgban a Fradi. A játékosok között ott volt persze Kristoffer Zachariassen is
1/21 Az FTC játékosai együttérzésükről biztosították a csapat szurkolóit.

 

A Salzburg–Ferencváros Európa-liga-mérkőzés összefoglalója:

 

