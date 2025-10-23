Robbie Keane szenzációs húzása: a süllyesztőből előásott nyerőember

Tóth Alex sérülés miatt nem játszhatott, Robbie Keane több játékos közül választhatott, hogy ki helyettesítse a huszadik születésnapját a Salzburg elleni meccs napján ünneplő válogatott középpályást. Kínálta magát mindenekelőtt Naby Keita, aztán talán Julio Romao, vagy ha éppen támadószellemű helyettest akart, akkor elsősorban Jonathan Levi. A Ferencváros ír vezetőedzőjének választása azonban meglepetésre Kristoffer Zachariassenre esett, aki meghálálta a bizalmat és főszerepet vállalt a Salzburg elleni 3-2-es diadalból.

Robbie Keane húzása fényesen bevált, hogy a Salzburg elleni Európa-liga-mérkőzésen az FTC kezdőcsapatába jelölte Kristoffer Zachariassent

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

A norvég támadónak eddig bizony felejthetően alakult a 2025/26-os idény. Robbie Keane már a tavaszi szezonban is többnyire csereként számolt vele, Zachariassen a nyáron aztán egyértelműen tartaléksorba szorult.

Robbie Keane a cseresorba száműzte az FTC norvég játékosát

A nemzetközi porondon az addigi nyolc mérkőzésen (hat BL-selejtező, továbbá két meccs az Európa-liga alapszakaszában) egyetlenegyszer sem volt kezdő. Érdemben csereként is csupán kétszer kapott lehetőséget (az örmény Noah ellen otthon, az azeri Qarabag ellen idegenben), a másik két alkalommal az utolsó percekre állt be.

S mivel a magyarszabály megköti Robbie Keane kezét, Zacchariassen az NB I-ben is kevés játéklehetőséghez jutott. Az első három fordulóban még kétszer kezdett, a legutóbbi öt hazai találkozón – augusztus vége óta – összesen csupán 21 perc jutott neki.

Ki gondolta volna ezek után, hogy éppen Salzburgban jön el Kristoffer Zachariassen ideje?

Így ünnepelt Salzburgban a Fradi. A játékosok között ott volt persze Kristoffer Zachariassen is Fotó: Mirkó István

Salzburgi mérleg: gól, gólpassz, kiharcolt büntető

Pedig így történt. A norvég játékosról köztudott, hogy nem egy labdaművész, de végigrobotolja a mérkőzéseket és a kapu elé érve azért gólveszélyes. A Salzburg–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésen három helyzetben játszott kulcsszerepet.

A 22. percben ő harcolta ki a büntetőt (a kapura lövésébe Rasmussen kézzel ért bele), amit sajnos Varga Barnabás kihagyott

Az 56. percben ő szerzett vezetést, amikor Cadu beadását szenzációsan csúsztatta Schlager kapujának bal alsó sarkába

Az 58. percben aztán nagyszerű felismeréssel indította hosszú labdával Yusufot, aki értékesítette a ziccert.

Egy-egy gól és gólpassz, plusz kiharcolt büntető – ha választani kell, akkor Zachariassen volt a meccs embere.