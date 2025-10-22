labdarúgó Európa-ligaRobbie KeaneRB SalzburgFerencvárosi TCsajtótájékoztató

Tóth Alex is megsérült, de mi lesz Gróf Dáviddal? – Robbie Keane elárulta

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 3. fordulós mérkőzésén a magyar bajnok Ferencváros Ausztriában lép pályára. A csütörtöki Salzburg–FTC találkozó előtti este Robbie Keane, a vendégek vezetőedzője megtartotta a sajtótájékoztatóját, amelyen Varga Barnabás képviselte a játékosokat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 19:20
Robbie Keane, FTC, Ferencváros, Salzburg, Európa-liga, sajtótájékoztató
Robbie Keane, a Fradi edzője beszélt a várakozásairól Salzburgban (Fotó: Mirkó István)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Robbie Keane tanítványai jól kezdték az Európa-liga alapszakaszát: a cseh Viktoria Plzen elleni 1-1-es hazai döntetlent követően a belga Genk vendégeként Varga Barnabás fejesgóljával 1-0-ra győzött az FTC, amely így négy ponttal a 11. helyen áll a tabellán. A Salzburg eközben szerzett gól nélkül és két vereséggel rajtolt, és az osztrákok a bajnokságban sincsenek a legjobb formában. A magyar bajnok szerda este érkezett meg a Salzburg–FTC találkozó helyszínére, majd Keane és Varga útja a repülőtérről szinte rögtön a sajtótájékoztatójára vezetett.

Robbie Keane csatára, Varga Barnabás ismét fontos szerepet játszhat az Európa-liga alapszakaszában, a Salzburg–FTC mérkőzésen
Robbie Keane csatára, Varga Barnabás ismét fontos szerepet játszhat az Európa-liga alapszakaszában, a Salzburg–FTC mérkőzésen (Fotó: Mirkó István)

A Fradi vasárnap az Újpest elleni derbin lépett pályára, és ott a hosszabbításban a sérült Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávid kapus piros lapot érően fellökött egy újpesti labdaszedőt. Gróf négymeccses eltiltása csak a bajnokságra vonatkozik, így ő védheti az FTC kapuját Salzburgban, ha Dibusz változatlanul harcképtelen lesz.

Robbie Keane nyilatkozata a Salzburg–FTC Európa-liga-mérkőzés előtt

– Ezen a szinten minden egyes mérkőzés nehéz, a Salzburg egy nagyon jó csapat, fiatal, tele vannak energiával. Régóta figyelem a Red Bull-modellt, ismerem a működésüket. Nálunk a jó kezdetet, a lendületet folytatni kell, az Európa-ligában folytatni kell a jó szereplést, de ahogy már mondtam, itt minden mérkőzés nehéz – idézte az Origo helyszíni cikke az ír szakember sajtótájékoztatón elhangzott szavait.

Keane azt is elmondta, hogy 

Dibusz Dénes elutazott a meccsre, mert jó állapotban van és bevethető, így Gróf Dávid helyett alighanem ő védhet – ugyanakkor Tóth Alex kisebb sérülés miatt biztosan kihagyja a találkozót.

Varga Barnabás ezt várja az osztrákoktól

– Ki-ki mérkőzés lesz, fiatal csapatuk van, gyors játékosokkal tudnak operálni, így oda kell figyelni a védekezésre is, de a rutin mellettünk van a meccsen. Minden héten dolgozunk azon, hogy a helyzetkihasználásunk jobb legyen – nyilatkozta a 2020-ig Ausztriában futballozó magyar válogatott támadó.

Varga és Keane vett részt a salzburgi sajtótájékoztatón
Varga és Keane vett részt a salzburgi sajtótájékoztatón (Fotó: Mirkó István)

A Salzburg–FTC találkozó csütörtökön 18.45-kor kezdődik, az összecsapás játékvezetője a georgiai Goga Kikacseisvili lesz a 30 ezer néző – a magyar bajnokot bő 1500 szurkoló kíséri el – befogadására képes Red Bull Arénában.

 

Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMajka

Van ehhez egy dalocska!

Bayer Zsolt avatarja

Majka énekli: „pénz, pénz, pénzecske!”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu