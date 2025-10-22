Tóth Alex is megsérült, de mi lesz Gróf Dáviddal? – Robbie Keane elárulta

Robbie Keane nyilatkozata a Salzburg–FTC Európa-liga-mérkőzés előtt

– Ezen a szinten minden egyes mérkőzés nehéz, a Salzburg egy nagyon jó csapat, fiatal, tele vannak energiával. Régóta figyelem a Red Bull-modellt, ismerem a működésüket. Nálunk a jó kezdetet, a lendületet folytatni kell, az Európa-ligában folytatni kell a jó szereplést, de ahogy már mondtam, itt minden mérkőzés nehéz – idézte az Origo helyszíni cikke az ír szakember sajtótájékoztatón elhangzott szavait.

Keane azt is elmondta, hogy

Dibusz Dénes elutazott a meccsre, mert jó állapotban van és bevethető, így Gróf Dávid helyett alighanem ő védhet – ugyanakkor Tóth Alex kisebb sérülés miatt biztosan kihagyja a találkozót.

Varga Barnabás ezt várja az osztrákoktól

– Ki-ki mérkőzés lesz, fiatal csapatuk van, gyors játékosokkal tudnak operálni, így oda kell figyelni a védekezésre is, de a rutin mellettünk van a meccsen. Minden héten dolgozunk azon, hogy a helyzetkihasználásunk jobb legyen – nyilatkozta a 2020-ig Ausztriában futballozó magyar válogatott támadó.

Varga és Keane vett részt a salzburgi sajtótájékoztatón (Fotó: Mirkó István)

A Salzburg–FTC találkozó csütörtökön 18.45-kor kezdődik, az összecsapás játékvezetője a georgiai Goga Kikacseisvili lesz a 30 ezer néző – a magyar bajnokot bő 1500 szurkoló kíséri el – befogadására képes Red Bull Arénában.