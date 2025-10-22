Tóth Alex is megsérült, de mi lesz Gróf Dáviddal? – Robbie Keane elárulta

Robbie Keane tanítványai jól kezdték az Európa-liga alapszakaszát: a cseh Viktoria Plzen elleni 1-1-es hazai döntetlent követően a belga Genk vendégeként Varga Barnabás fejesgóljával 1-0-ra győzött az FTC, amely így négy ponttal a 11. helyen áll a tabellán. A Salzburg eközben szerzett gól nélkül és két vereséggel rajtolt, és az osztrákok a bajnokságban sincsenek a legjobb formában. A magyar bajnok szerda este érkezett meg a Salzburg–FTC találkozó helyszínére, majd Keane és Varga útja a repülőtérről szinte rögtön a sajtótájékoztatójára vezetett.
A Fradi vasárnap az Újpest elleni derbin lépett pályára, és ott a hosszabbításban a sérült Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávid kapus piros lapot érően fellökött egy újpesti labdaszedőt. Gróf négymeccses eltiltása csak a bajnokságra vonatkozik, így ő védheti az FTC kapuját Salzburgban, ha Dibusz változatlanul harcképtelen lesz.