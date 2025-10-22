Kiderült, milyen hosszú eltiltást kapott Gróf Dávid az MLSZ-től

Az Újpest és az FTC vasárnap esti derbije 1-1-es döntetlennel végződött. A hosszabbítás amiatt maradt emlékezetes, hogy a ferencvárosi kapus, Gróf Dávid meglökött egy labdaszedő gyermeket, aki nem sietett odaadni neki a labdát. A magyar válogatott keretében is már szerepelt játékos piros lapot kapott, majd elnézést kért az esetért. Szerda este kiderült az is, hogy büntetésképpen milyen hosszú eltiltást kapott az MLSZ-től.

Az FTC kapusa, Gróf Dávid négymeccses eltiltást és pénzbüntetést kapott az Újpesten történtekért (Fotó: Ladóczki Balázs)

Újpest–FTC: Gróf Dávid négy NB I-es bajnokira szóló eltiltást kapott az MLSZ-től

„Gróf Dávid Attila (FTC) súlyos sportszerűtlenség miatt 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban és pénzbüntetésben részesült” – áll az MLSZ fegyelmi bizottságának közleményében.

A Ferencváros vezérigazgatója, Orosz Pál korábban megjegyezte, a klubon belül is kap majd büntetést a 36 éves kapus.

A MLSZ FEB azt is közölte, hogy szurkolóinak viselkedése miatt pénzbüntetést kapott a Nyíregyháza Spartacus, a Diósgyőri VTK és az ETO FC Győr és a másodosztályú Budapest Honvéd is.