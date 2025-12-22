Közös ünnep, angyalbatyuk és segítség: emlékezetes volt a „Mindenki karácsonya”

Zene, varázslat és a névre szóló angyalbatyuk öröme tette igazán emlékezetessé a Katolikus Karitász „Mindenki karácsonya” ünnepi délutánját – közölte a szervezet.

Ajándékcsomagok az ünnepségen. Fotó: Katolikus Karitász

Az eseményen menekült családok, baranyai felzárkózó településekről érkező fiatalok és a vidéki Karitász által támogatott gyerekek ünnepeltek együtt, ahol

több mint 250 ajándékcsomag talált gazdára a 350 résztvevő között.

A meghitt találkozás a Karitász „Tárjátok ki a szíveteket!” segélyakciójának részeként valósult meg.

A részvevőket Farkas Gábor köszöntötte. Elmondta: a délután a találkozásról, az örömről és a figyelmességről szól a „Tárjátok ki a szíveteket!” adventi segélyakció részeként.

A Karitász budapesti Integrációs Központjához tartozó menekült családok, baranyai felzárkózó településekről érkező fiatalok és a vidéki egyházmegyei Karitászok (Kalocsa-Kecskemét, Székesfehérvár, Vác) által támogatott gyerekek ünnepeltek együtt.

A programok alatt a kis vendégeket kreatív sarok is várta színezővel, origamival és csillámtetoválással, ahol a Heavy Tools munkatársai segítettek, akik az angyalbatyu ajándékcsomagok összeállításában is részt vállaltak önkéntesként.

A hangulatot a Bóbita Zenekar interaktív, élőzenés koncertje alapozta meg, a folytatásban a Lui Bűvész Show varázsolta el a gyerekeket, majd a Kolompos Együttes mutatta be a betlehemes játékát.

A délután csúcspontja a névre szóló ajándékok átadása volt.

Az angyalbatyuk jelentéséről Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója szólt a gyerekekhez, hogy megfejtsék, miért „angyal” ez a batyu?

Mert nemcsak tárgyakat, hanem szeretetet is rejt. Olyan ajándék, amely mögött segítő kezek, figyelem és gondoskodás áll, és egy üzenet: fontos vagy

– mondta.

A színes csomagokat az igazgató mellett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Karitatív Tanács elnöke, Klaus Höhn, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete és Lőrincz Pál, lelki igazgató adták át.

Az ünnep közös záróimával és áldással teljesedett ki: Lőrincz Pál atya, a Karitász lelki igazgatója kérte, hogy az itt kapott öröm kísérje a családokat az ünnepek alatt és azután is.