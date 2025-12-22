Putyin bosszújába beleremegnek, robbantásos merényletben halt meg az orosz tábornok + videó

A tábornok gépkocsijában a dél-moszkvai Jaszenevaja utcában robbant pokolgép. Az ügyben büntetőeljárás indult.
Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a nyomozás során több verziót vizsgálnak gyilkossággal kapcsolatban, ezek egyike az ukrán titkosszolgálatok által szervezett bűncselekmény.
A RIA Novosztyi arról ír, hogy az egyik elmélet szerint az ukrán hírszerző szolgálatok is részt vettek a gyilkosságban.
A nyomozók és a törvényszéki szakértők szemtanúkat hallgatnak ki és vizsgálják a térfigyelő kamerák felvételeit. Büntetőeljárást indítottak az ügyben.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
