Putyin bosszújába beleremegnek, robbantásos merényletben halt meg az orosz tábornok + videó

A tábornok gépkocsijában a dél-moszkvai Jaszenevaja utcában robbant pokolgép. Az ügyben büntetőeljárás indult.

Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a nyomozás során több verziót vizsgálnak gyilkossággal kapcsolatban, ezek egyike az ukrán titkosszolgálatok által szervezett bűncselekmény.

A RIA Novosztyi arról ír, hogy az egyik elmélet szerint az ukrán hírszerző szolgálatok is részt vettek a gyilkosságban.

A nyomozók és a törvényszéki szakértők szemtanúkat hallgatnak ki és vizsgálják a térfigyelő kamerák felvételeit. Büntetőeljárást indítottak az ügyben.

