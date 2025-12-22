Rendkívüli

Magabiztos Fidesz előny, nyílik az olló a kormánypártok és a Tisza Párt között

kábítószerrendőrségBRFKkábítószer-kereskedelem

Nagyszabású rendőri akció Budapesten: Hatvannégy körözött személyt fogtak el

Újabb körözési akciót tartott a Budapesti Rendőr-főkapitányság: a fővárosi rendőrök két hét alatt 384 körözést vizsgáltak át, és 64 embert fogtak el vagy találtak meg, köztük több kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt keresett személyt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 22. 8:19
Idén nyolcadik alkalommal tartott körözési akciót a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK): 64 embert kutattak fel, köztük egy többszörösen, kábítószer-kereskedelem miatt körözött embert – közölte a főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy december első felében a BRFK több hatósággal együttműködve szervezett körözési célú ellenőrzést.

A fővárosi rendőrök 384 körözést elemeztek két hét alatt, 64 embert sikerült elfogniuk vagy fellelniük, közülük nyolcat kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt kerítettek kézre, továbbá megtaláltak egy eltűnt embert.

Elfogtak egy nőt is, aki ellen a bíróság kábítószer-kereskedelem miatt két elfogatóparancsot is kiadott. Alapos adatgyűjtés után megállapították, hogy a IV. kerületben tartózkodhat, így a bűnügyi bevetési osztály munkatársaival fogták el az éppen egy áruházból kilépő, 42 éves nőt.

Előállították a kerületi kapitányságra, majd büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték, hogy megkezdje a jogerősen kiszabott szabadságvesztését – áll a közleményben.

