Választás 2026Gulyás GergelyKormányinfó

Gulyás Gergely: A Tisza Párt előre magyarázza a vereségét

– A Tisza Párt és a DK vereségre készül, ennek megfelelő nyilatkozatokat tesznek – fogalmazott Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A miniszter hangsúlyozta: Magyarországon a választások lebonyolítása professzionális, és a jogorvoslati lehetőségek is biztosítottak. Az Alapjogokért Központ már régóta figyelmeztet, hogy épül egy nemzetközi támogatást is élvező narratíva, amely a választási eredmények megkérdőjelezését készítheti elő.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 15:16
Fotó: Mirkó István
– A Tisza Párt és a DK vereségre készül, ennek megfelelő nyilatkozatokat tesznek, és az európai parlamenti szövetségeseik is erre készülnek, előre meg akarják magyarázni a választási vereséget. Ha bárkinek bármilyen jogorvoslati igénye van, arra is megvannak a megfelelő lehetőségek. A nemzetközi megfigyelők is itt vannak. Magyarországon a választások lebonyolítása professzionális, ezzel kapcsolatban soha semmilyen kétség nem merült fel – fogalmazott a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely.

Az Alapjogokért Központ korábban többször figyelmeztetett arra, hogy a Tisza Párt hónapok óta építi a választási csalás narratíváját, amely szerint a Fidesz manipulálhatja a voksolásokat.  Az Alapjogokért Központ álláspontja szerint nem pusztán belpolitikai folyamatról van szó, hanem egy szélesebb nemzetközi narratívaépítésről, amely a közösségi médián keresztüli befolyásolás lehetőségére hivatkozva kérdőjelezheti meg a választások tisztaságát.

 

Magyar Péter: Nem lehetséges a csalás

Felidézik, hogy Romániában a bukaresti alkotmánybíróság korábban digitális kampánymanipulációra hivatkozva semmisítette meg egy választás első fordulójának eredményét, ami szerintük precedenst teremthet hasonló lépésekhez más országokban is. Az elemzés szerint a felépített narratíva több célt is szolgálhat: magyarázatot adhat egy esetleges választási vereségre, politikai feszültséget kelthet, valamint jogi alapot biztosíthat nemzetközi szereplőknek a magyar választási eredmények megkérdőjelezésére és az ezzel járó politikai nyomásgyakorlásra.

Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy Magyar Péter korábban kiemelte: nem lehetséges választási csalás, ő 2022-ben is ott volt, és látta. Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselő videója tükröt tart a Tisza Párt elnökének. 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Gajdics Ottó
idezojelektisza párt

Barna esőtől áradó Tisza

Gajdics Ottó avatarja

A tízpontos kérdés, miért nem zavarja Magyar Pétert, hogy nácigyanús ember az egyik közvetlen munkatársa?

