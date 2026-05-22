Nagy mosolyok lesznek, áttörés aligha – Magyar Péter üres kézzel távozhat Ursula von der Leyentől

A miniszterelnök határozott nemet mondott az EU által kért nyugdíj- és adóreformokra, ami bonyolítja a befagyasztott uniós források hazahozatalát. Bár a politikai kommunikáció jelenleg a nyugdíj- és adóreformra fókuszál, a 27 szupermérföldkőből álló csomag valójában ennél sokkal mélyebb, strukturális változásokat követel meg a magyar állam működésétől. A pénzek folyósításának kötelező előfeltétele a közbeszerzések átláthatóságának radikális átalakítása, a korrupcióellenes Integritás Hatóság jogköreinek kiterjesztése, valamint a politikusok vagyonnyilatkozati rendszerének teljes reformja.

A nyugdíj- és adóreformok váltak a fő vitapontokká

Magyar Péter mindkét reformot elutasítja, azzal érvelve, hogy azok csak további terhet rónának az ország költségvetésére. A tét hatalmas, hiszen az ország akár 10,4 milliárd euró (3700 milliárd forint) uniós forrást is elveszíthet, ha nem teljesíti az augusztus 31-i határidőig a feltételeket.

Bizottsági tisztviselők szerint egyes mérföldkövek egyszerűsíthetők, de a határidő meghosszabbítását kizártnak tartják.

A kérdés politikailag is érzékeny a Tisza Párt számára, mivel a nyugdíjreform a kampányuk egyik központi ígérete volt. A kormány jelezte, hogy elvben elkötelezettek a nyugdíjreform mellett, de az ország gyenge költségvetési helyzete és a határidőig hátralévő idő rövidsége miatt gyakorlatilag lehetetlen véghez vinni a reformokat augusztus 31-ig.