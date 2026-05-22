Nagy mosolyok lesznek, áttörés aligha – Magyar Péter üres kézzel távozhat Ursula von der Leyentől

Brüsszeli találkozóra készül a magyar kormányfő, hogy tárgyalóasztalhoz üljön az Európai Bizottság elnökével a zárolt uniós források ügyében. Bár a tét több ezer milliárd forint, az előrelépést súlyos nézeteltérések nehezítik, különösen a magyar adó- és az nyugdíjrendszert érintő uniós elvárások miatt. Bizottsági források és a tárgyalások hátterét ismerő szakértők szerint a Magyar–Von der Leyen-találkozótól átütő eredményt nem várhatunk.

2026. 05. 22. 19:59
A lapnak nyilatkozó bizottsági források rámutattak a folyamat összetettségére, megjegyezve, hogy a Magyarországnak járó források felszabadítása 27 úgynevezett „szupermérföldkő” és több mint 368 egyedi mérföldkő teljesítését igényli. A menekültügyi szabályok körüli vita a jogállamisági eljárások egyik központi eleme. Az Európai Bizottság és az Európai Unió Bíróságának döntései alapján Magyarország pénzügyi szankciókat kapott a közös uniós menekültügyi szabályok nem megfelelő alkalmazása miatt és ez jelenleg is napi 1 millió eurós bírságot jelent Magyarországnak. Magyar Péter ígéretet tett a kérdés mielőbbi rendezésére.

A miniszterelnök határozott nemet mondott az EU által kért nyugdíj- és adóreformokra, ami bonyolítja a befagyasztott uniós források hazahozatalát. Bár a politikai kommunikáció jelenleg a nyugdíj- és adóreformra fókuszál, a 27 szupermérföldkőből álló csomag valójában ennél sokkal mélyebb, strukturális változásokat követel meg a magyar állam működésétől. A pénzek folyósításának kötelező előfeltétele a közbeszerzések átláthatóságának radikális átalakítása, a korrupcióellenes Integritás Hatóság jogköreinek kiterjesztése, valamint a politikusok vagyonnyilatkozati rendszerének teljes reformja.

A nyugdíj- és adóreformok váltak a fő vitapontokká 

Magyar Péter mindkét reformot elutasítja, azzal érvelve, hogy azok csak további terhet rónának az ország költségvetésére. A tét hatalmas, hiszen az ország akár 10,4 milliárd euró (3700 milliárd forint) uniós forrást is elveszíthet, ha nem teljesíti az augusztus 31-i határidőig a feltételeket. 

Bizottsági tisztviselők szerint egyes mérföldkövek egyszerűsíthetők, de a határidő meghosszabbítását kizártnak tartják. 

A kérdés politikailag is érzékeny a Tisza Párt számára, mivel a nyugdíjreform a kampányuk egyik központi ígérete volt. A kormány jelezte, hogy elvben elkötelezettek a nyugdíjreform mellett, de az ország gyenge költségvetési helyzete és a határidőig hátralévő idő rövidsége miatt gyakorlatilag lehetetlen véghez vinni a reformokat augusztus 31-ig.

Múlt hétvégén Magyar levelet írt az Európai Bizottság elnökének, amelyben rögzítette a tárgyalás vörös vonalait, azonban a levél tartalmát nem hozták nyilvánosságra. 

Az Európai Bizottság elvárása például az, hogy a kormány fokozatosan vezessen ki bizonyos különadókat. Ez nyilvánvalóan a magyar gazdaság érdeke is, de a jelenlegi költségvetési helyzetben a magyar kormány ezt biztosan nem tudja vállalni

 – mondta múlt héten a miniszterelnök.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
