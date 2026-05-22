Botrány Bécsben: sertéshús miatt szóltak rá muszlimok a grillező fiatalokra

A fiatalok sertéshússal – többek között tarjaszeletekkel, karajjal és oldalassal – érkeztek a grillhelyre, hogy egy kellemes délutánt töltsenek el a szabadban. Elmondásuk szerint azonban erre végül nem került sor.

Amikor megérkeztünk, már nagyon sokan voltak a helyszínen. Láthatóan sok migrációs hátterű család is grillezett, ami egyáltalán nem zavart minket

– mondta el az egyikük.

„Kissé ugyan megnéztek bennünket, amikor letelepedtünk, de senki sem szólt semmit. Amikor azonban elővettük a húst, két férfi odajött és közelebbről megnézte. Megkérdezték: sertéshús? Mi igennel válaszoltunk, mire az egyikük éles hangon azt mondta:

Nem grillezhetsz sertéshúst, menj máshová.

Ezután visszamentek a társaságukhoz, mi pedig azt éreztük, hogy mindenki rosszallóan néz ránk. Végül összepakoltunk, mert nem akartunk vitát vagy konfliktust” – mondta az egyik diák az Exxpressnek.