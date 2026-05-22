Botrány Bécsben: sertéshús miatt szóltak rá muszlimok a grillező fiatalokra

„Nem grillezhetsz sertéshúst, menj máshová!” – ezt mondták négy bécsi egyetemistának egy népszerű szabadtéri grillhelyen, amikor elővették a sütéshez hozott sertéshúst. A fiatalok szerint a helyszínen tartózkodó muszlim családok kifogásolták a grillre szánt ételt, ezért végül összepakoltak és távoztak. Az eset újabb kérdéseket vet fel arról, miként működik a mindennapi együttélés a nyugat-európai nagyvárosokban, és meddig terjed a kölcsönös tolerancia határa.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 19:01
Grillezés gázsütővel – illusztráció (Fotó: AFP)
A fiatalok sertéshússal – többek között tarjaszeletekkel, karajjal és oldalassal – érkeztek a grillhelyre, hogy egy kellemes délutánt töltsenek el a szabadban. Elmondásuk szerint azonban erre végül nem került sor.

Amikor megérkeztünk, már nagyon sokan voltak a helyszínen. Láthatóan sok migrációs hátterű család is grillezett, ami egyáltalán nem zavart minket

– mondta el az egyikük. 

„Kissé ugyan megnéztek bennünket, amikor letelepedtünk, de senki sem szólt semmit. Amikor azonban elővettük a húst, két férfi odajött és közelebbről megnézte. Megkérdezték: sertéshús? Mi igennel válaszoltunk, mire az egyikük éles hangon azt mondta: 

Nem grillezhetsz sertéshúst, menj máshová.

Ezután visszamentek a társaságukhoz, mi pedig azt éreztük, hogy mindenki rosszallóan néz ránk. Végül összepakoltunk, mert nem akartunk vitát vagy konfliktust” – mondta az egyik diák az Exxpressnek.

Az ügyben nem tettek feljelentést, ugyanakkor az egyik érintett telefonon részletesen beszámolt a történtekről a lapnak.

Az Exxpress emlékeztet, hogy Ausztriában a sertéshús fogyasztása a mindennapi étkezési kultúra része, ezért annak elfogadását legalább tolerálni kellene. A lap hozzáteszi azt is, hogy hasonló viták korábban is kialakultak iskolákban és óvodákban az étkezési szokások kapcsán.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

