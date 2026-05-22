Macron állást foglalt a francia rabszolgatörvény ügyében, de a jóvátételről még nem döntött

Az Élysée-palotában tartott beszédében Macron kitért a Fekete Törvénykönyvre (Code Noir), amelynek szimbolikus eltörlését támogatja. A rendeletet XIV. Lajos vezette be 1685-ben, és a rabszolgaság működésének szabályozására szolgált, emellett meghatározta a rabszolgák életkörülményeit, valamint a szabad feketék jogait is.

Bár Franciaországban 1848-ban végleg megszüntették a rabszolgaságot, a kapcsolódó jogszabályokat hivatalosan nem helyezték hatályon kívül.

Macron szerint a Fekete Törvénykönyv körüli, közel kétszáz éven át fennálló hallgatás és közöny nem pusztán mulasztás volt, hanem sértés mindazokkal szemben, akik 1789 óta irányt mutattak Franciaországnak. A jóvátétel kapcsán kifejtette, hogy a kérdést nem lehet megkerülni, ugyanakkor szerinte óvatosan kell bánni az ígéretekkel. Hozzátette: az ügyben egyelőre nem született döntés.