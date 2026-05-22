Macron állást foglalt a francia rabszolgatörvény ügyében, de a jóvátételről még nem döntött

Franciaországban ismét előtérbe került a gyarmati múlt öröksége és a lehetséges jóvátételek kérdése. Noha az ország 1848-ban megszüntette a rabszolgaságot, az azt szabályozó jogszabályi keretek a mai napig érvényben maradtak. Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy támogatja a Fekete Törvénykönyv hatályon kívül helyezését, de a jóvátételek kérdéskörében még nem hozott döntést.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 18:25
Az Élysée-palotában tartott beszédében Macron kitért a Fekete Törvénykönyvre (Code Noir), amelynek szimbolikus eltörlését támogatja. A rendeletet XIV. Lajos vezette be 1685-ben, és a rabszolgaság működésének szabályozására szolgált, emellett meghatározta a rabszolgák életkörülményeit, valamint a szabad feketék jogait is. 

Bár Franciaországban 1848-ban végleg megszüntették a rabszolgaságot, a kapcsolódó jogszabályokat hivatalosan nem helyezték hatályon kívül.

Macron szerint a Fekete Törvénykönyv körüli, közel kétszáz éven át fennálló hallgatás és közöny nem pusztán mulasztás volt, hanem sértés mindazokkal szemben, akik 1789 óta irányt mutattak Franciaországnak. A jóvátétel kapcsán kifejtette, hogy a kérdést nem lehet megkerülni, ugyanakkor szerinte óvatosan kell bánni az ígéretekkel. Hozzátette: az ügyben egyelőre nem született döntés. 

A francia elnök úgy fogalmazott: őszintén ki kell mondani, hogy ezt a történelmi bűnt teljes egészében lehetetlen jóvátenni. Szerinte nincs olyan összeg vagy olyan bocsánatkérés, amely semmissé tehetné a történelem ezen fejezetét.

A kezdeményezés várhatóan május 28-án kerül a francia parlament elé. Az előterjesztés arra kötelezné a kormányt, hogy készítsen jelentést a gyarmati múltból fennmaradt, jelenleg is hatályos rendelkezésekről, valamint vizsgálja meg ezek mai társadalomra gyakorolt hatását, különös tekintettel a diszkriminációra és a rasszizmusra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
