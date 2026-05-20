Botrány Franciaországban: a Macron házaspár feszültségeiről ír egy friss könyv

A szerző szerint ez a helyzet komoly feszültséget okozott a házaspár között, amely végül nyilvános jelenetben csúcsosodott ki.
A könyv egy részlete szerint Brigitte Macron számára nem is annyira az üzenet tartalma volt zavaró, hanem annak lehetséges jelentése és a mögötte húzódó feltételezett kapcsolat. A szerző egy ismerősre hivatkozva azt írja: Brigitte Macron „úgy érezte, hogy háttérbe szorul”.
Macron szerint játékos szóváltás volt mindössze
Az iráni színésznő ugyanakkor egy interjúban korábban határozottan tagadta, hogy bármilyen romantikus kapcsolatban állt volna a francia elnökkel, és az ilyen feltételezéseket alaptalan pletykáknak nevezte.
A francia elnöki hivatal korábban igyekezett enyhíteni a vietnámi jelenet jelentőségét, és hangsúlyozta: a felvételeken látható interakció csupán tréfás, magánjellegű pillanat volt a hivatalos program előtt.
Emmanuel Macron is úgy nyilatkozott, hogy félreértelmezték a helyzetet, és mindössze játékos szóváltásról volt szó.
A könyv azonban újra reflektorfénybe helyezte a francia elnöki pár magánéletét, miközben az Élysée-palota egyelőre nem kommentálta a legújabb állításokat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!