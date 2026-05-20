Botrány Franciaországban: a Macron házaspár feszültségeiről ír egy friss könyv

Egy frissen megjelent könyv új részleteket állít Emmanuel Macron francia elnök és felesége, Brigitte Macron kapcsolatáról, amely egy külföldi út során kialakult feszült jelenethez is vezetett. A kötet szerzője szerint a francia First Lady egy kompromittáló üzenet miatt veszítette el türelmét, ami végül egy, a kamerák által is rögzített jelenethez vezetett a házaspár vietnámi látogatása során.

Forrás: New York Post2026. 05. 20. 18:20
Brigitte Macron arcon üti férjét a vietnámi repülőtéren
A szerző szerint ez a helyzet komoly feszültséget okozott a házaspár között, amely végül nyilvános jelenetben csúcsosodott ki.

A könyv egy részlete szerint Brigitte Macron számára nem is annyira az üzenet tartalma volt zavaró, hanem annak lehetséges jelentése és a mögötte húzódó feltételezett kapcsolat. A szerző egy ismerősre hivatkozva azt írja: Brigitte Macron „úgy érezte, hogy háttérbe szorul”.

Macron szerint játékos szóváltás volt mindössze

Az iráni színésznő ugyanakkor egy interjúban korábban határozottan tagadta, hogy bármilyen romantikus kapcsolatban állt volna a francia elnökkel, és az ilyen feltételezéseket alaptalan pletykáknak nevezte.

Golshifteh Farahani iráni színésznő beszédet mond a Cesar Filmdíj 51. díjátadóján Párizsban, 2026. február 26-án (Fotó: AFP/Thomas Samson)

A francia elnöki hivatal korábban igyekezett enyhíteni a vietnámi jelenet jelentőségét, és hangsúlyozta: a felvételeken látható interakció csupán tréfás, magánjellegű pillanat volt a hivatalos program előtt.

Emmanuel Macron is úgy nyilatkozott, hogy félreértelmezték a helyzetet, és mindössze játékos szóváltásról volt szó.

A könyv azonban újra reflektorfénybe helyezte a francia elnöki pár magánéletét, miközben az Élysée-palota egyelőre nem kommentálta a legújabb állításokat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
