Botrány Franciaországban: a Macron házaspár feszültségeiről ír egy friss könyv

A szerző szerint ez a helyzet komoly feszültséget okozott a házaspár között, amely végül nyilvános jelenetben csúcsosodott ki.

A könyv egy részlete szerint Brigitte Macron számára nem is annyira az üzenet tartalma volt zavaró, hanem annak lehetséges jelentése és a mögötte húzódó feltételezett kapcsolat. A szerző egy ismerősre hivatkozva azt írja: Brigitte Macron „úgy érezte, hogy háttérbe szorul”.

Macron szerint játékos szóváltás volt mindössze

Az iráni színésznő ugyanakkor egy interjúban korábban határozottan tagadta, hogy bármilyen romantikus kapcsolatban állt volna a francia elnökkel, és az ilyen feltételezéseket alaptalan pletykáknak nevezte.

A francia elnöki hivatal korábban igyekezett enyhíteni a vietnámi jelenet jelentőségét, és hangsúlyozta: a felvételeken látható interakció csupán tréfás, magánjellegű pillanat volt a hivatalos program előtt.

Emmanuel Macron is úgy nyilatkozott, hogy félreértelmezték a helyzetet, és mindössze játékos szóváltásról volt szó.

A könyv azonban újra reflektorfénybe helyezte a francia elnöki pár magánéletét, miközben az Élysée-palota egyelőre nem kommentálta a legújabb állításokat.