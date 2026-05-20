Putyin és Zelenszkij egyetért a békeküldöttben, de konkrét személyről nincs egyetértés

Kifelé mutató megoldás vagy zsákutca?

Egyes források szerint a leendő közvetítőnek erős európai támogatással kellene rendelkeznie, ugyanakkor nem lenne szerencsés, ha maga az EU intézményrendszeréből érkezne, mivel az orosz vezetés bizalmatlan a blokkal szemben.

Emiatt elemzők olyan megoldást is elképzelhetőnek tartanak, ahol a jelölt szorosan kötődik Európához, de nem az Európai Unióból érkezik.

Ebben az értelmezésben India és Norvégia került előtérbe, mivel mindkét ország a háború alatt is fenntartotta a kommunikációs csatornákat Moszkvával. Ennek mentén alkalmas jelölt lehetne Espen Barth Eide norvég külügyminiszter, aki jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, illetve S. Jaishankar indiai külügyminiszter is, aki mindkét féllel jól működő kapcsolatot ápol.

Változik az orosz álláspont a béketárgyalások kapcsán

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábbi megszólalásaiban szigorú feltételekhez kötötte az orosz–ukrán háború rendezését, és több alkalommal is hangsúlyozta, hogy érdemi tárgyalás csak akkor képzelhető el, ha Moszkva alapvető követelései teljesülnek. Május 18-án a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov már azt mondta, hogy

Az Oroszország és Ukrajna közötti háború befejezését célzó, amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások jelenleg szünetelnek, de Moszkva reméli, hogy a folyamat újraindul.

A háttérben az állhat, hogy az orosz előrenyomulás lassan halad és az Ukrán Fegyveres Erők egyre hatékonyabban vetnek be drónokat mélyen oroszországi célpontok ellen. Ahogy arról lapunk is beszámolt, újból célkeresztbe került egy orosz energetikai létesítmény.

Borítókép: Zelenszkij elnök az EU ülésén (Fotó: AFP)