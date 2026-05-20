Számos erdőtűz pusztít Kaliforniában, eddig tizenhétezer ember kitelepítését rendelték el + videó
Fojtogató füst terjeng Kalifornia állam több településén, miközben négy különálló erdőtűzről érkeztek beszámolók. Az első tűz hétfőn gyulladt meg, a tűzoltók munkáját pedig kezdetben nagyban akadályozta az erős szél. Azóta a szél csillapodott, de a hatóságok elővigyázatosságból tizenhétezer ember evakuálását rendelték el. Három erdőtűz oltása még szerdán délután is folyamatban volt.
