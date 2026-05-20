ukrán gabonaNemzeti Agrárgazdasági Kamaraimport

Az ukrán mezőgazdasági termékek ismételt importtilalmát sürgeti az agrárkamara

Súlyos kockázatot jelent az ukrán termékek importtilalmának megszüntetése. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra szólítja fel az új kormányt, hogy álljon ki a magyar gazdák, a hazai élelmiszer-termelés mellett! Olyan szabályozásra van szükség, amely megvédi a magyar gazdákat, a hazai élelmiszerpiacot és nem utolsó sorban a magyar fogyasztókat is.

Magyar Nemzet
2026. 05. 20. 18:09
Illusztráció Fotó: Kállai Márton
Hangsúlyozzák: az importtilalom megszűnése súlyos kockázatokat jelent a gazdálkodókra és a fogyasztókra nézve. Az uniós – köztük a magyar – gazdáknak szigorú környezet- és állatvédelmi, élelmiszer-biztonsági előírásoknak kell megfelelniük, amelyek növelik a költségeiket. A nagy mennyiségű, olcsóbb ukrán gabona lenyomja a felvásárlási árakat, ami jelentős bevételkiesést okozhat a magyar gazdáknak, emellett raktározási és értékesítési nehézségek is felléphetnek. 

A fogyasztók szempontjából fontos kiemelni, hogy az ukrán termékek esetében az uniós szabályozásnál enyhébb előírások miatt nagyobb kockázat merülhet fel például a növényvédőszer-maradványok és a mikotoxinok jelenléte kapcsán

– írják. 

Az ukrán termékek behozatalával kapcsolatos álláspontját a NAK haladéktalanul eljuttatja az újonnan felálló Agrár- és Élelmiszer-gazdaságért Felelős Minisztérium vezetőinek is. 

A NAK azt kéri, hogy foglalják törvénybe az Ukrajnából érkező termékek behozatalának tilalmát. Olyan szabályozásra van szükség, amely megvédi a magyar gazdákat, a hazai élelmiszerpiacot és nem utolsó sorban a magyar fogyasztókat is – zárul a kamara közleménye. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

