Az ukrán mezőgazdasági termékek ismételt importtilalmát sürgeti az agrárkamara

Hangsúlyozzák: az importtilalom megszűnése súlyos kockázatokat jelent a gazdálkodókra és a fogyasztókra nézve. Az uniós – köztük a magyar – gazdáknak szigorú környezet- és állatvédelmi, élelmiszer-biztonsági előírásoknak kell megfelelniük, amelyek növelik a költségeiket. A nagy mennyiségű, olcsóbb ukrán gabona lenyomja a felvásárlási árakat, ami jelentős bevételkiesést okozhat a magyar gazdáknak, emellett raktározási és értékesítési nehézségek is felléphetnek.

A fogyasztók szempontjából fontos kiemelni, hogy az ukrán termékek esetében az uniós szabályozásnál enyhébb előírások miatt nagyobb kockázat merülhet fel például a növényvédőszer-maradványok és a mikotoxinok jelenléte kapcsán

– írják.

Az ukrán termékek behozatalával kapcsolatos álláspontját a NAK haladéktalanul eljuttatja az újonnan felálló Agrár- és Élelmiszer-gazdaságért Felelős Minisztérium vezetőinek is.

A NAK azt kéri, hogy foglalják törvénybe az Ukrajnából érkező termékek behozatalának tilalmát. Olyan szabályozásra van szükség, amely megvédi a magyar gazdákat, a hazai élelmiszerpiacot és nem utolsó sorban a magyar fogyasztókat is – zárul a kamara közleménye.