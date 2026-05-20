Teljesen felforgatta a lakáspiacot az Otthon start

Winkler Sándor kiemelte, a tavaly mért jelentős drágulás nem volt összhangban a lakáspiacot meghatározó gazdasági fundamentumokkal, emiatt a lakáspiaci felülértékeltség 2025 negyedik negyedévében már meghaladta a 20 százalékot. Egyúttal megjegyezte, 2025-ben a lakásárak a bérleti díjakhoz és a jövedelmekhez képest is jobban emelkedtek. Az MNB osztályvezetője úgy vélte, mindezeket kissé ellensúlyozta az újlakás-árak építési költségektől elmaradó dinamikája és a lakásberuházások GDP-arányosan alacsony szintje.

A szakember kitért a lakáshitelezésre is, amelynél volumen és szerződésszám alapján is jelentős bővülést hozott az Otthon start. Ráadásul a program indulásával a támogatott lakáshitelek aránya is emelkedett: a lakáshitelpiac egyötödét a piaci alapú, míg a nagyobb részét a támogatott hitelek adják, amelyeken belül az Otthon start aránya meghaladja a 70 százalékot. Az Otthon starton belül 90 százalék a használt lakások vásárlására fordított hitelek aránya, míg a piaci alapú hiteleknél ez 74 százalék.

Egyre többen vesznek hitelből lakást, ehhez óriási segítséget jelent az Otthon start

Winkler Sándor arra is felhívta a figyelmet, hogy a hitelből történő lakásvásárlás aránya a 2025 első félévében mért átlagos 35 százalék után az Otthon start hatására idén márciusra már elérte a 64 százalékot. Rámutatott, hogy az Otthon start program hatására jövedelmi szempontból lényegesen javult az első lakásvásárlók helyzete, hiszen otthon startos hitel segítségével már 30 százalékkal alacsonyabb jövedelem is elegendő, mint egy piaci hitelnél, ugyanakkor a lakásárak emelkedésével az önerőszükséglet növekedése egyre több embernek jelenthet belépési korlátot a lakáspiacra.

Arról is beszámolt, hogy idén az első negyedévre az elmúlt 10 év legmagasabb szintjére nőtt a budapesti újlakás-piacon a fejlesztés és értékesítés alatti kínálat, ami 22 ezres lakásszámot jelent. Azonban azt látják, hogy az Otthon start programban kiemelt beruházások ehhez még csak kis mértékben járultak hozzá, így ezek a projektek a következő időszakban még tovább bővíthetik a kínálatot. Az MNB előrejelzése szerint 2026-ban az átadott új lakások száma várhatóan eléri a 16 ezret, ami 2025-höz képest 30 százalékos növekedés – ismertette Winkler Sándor.