Megszólalt az áldozat bátyja, itt vannak a drámai részletek a szentlőrinci tragédiáról

„Vanda segítségért kiabált zuhanás közben, biztos vagyok benne, hogy kidobta őt” – fogalmazott József.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 05. 20. 17:02
illusztráció Forrás: Pexels
Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy emberölés miatt indított eljárást a rendőrség, miután kiesett egy negyedik emeleti lakásból egy 17 éves lány Szentlőrincen hétfőn. Az áldozat testvére most szólalt meg a portálnak. Kiderült az is, hogy L. Richárd és a barátnője, S. Vanda korábban is többször veszekedtek, és nem egyszer tettlegességig is fajult a vita. A hétfőn történt tragédia idején is üvöltést és sikoltozást hallottak a szomszédok. Az ügyről egyelőre annyit lehet biztosan tudni, hogy a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni, de a fiatalember nem engedte. A lány a folyamatos bántalmazás miatt ugorhatott ki a negyedik emeleti lakás erkélyéről.

József beszélt arról is, hétfőn az volt a terv, hogy testvére hétfőn reggel megy vezetni Pécsre a nagymamájukkal, aki, bár odament a lakáshoz, senki nem nyitott neki ajtót. Amikor hazaért, szólt Józsefnek, hogy baj lehet, törje rájuk az ajtót, azonban éppen akkor telefonáltak a szomszédok, hogy a lány kizuhant az erkélyről. 

A fiatalember elárulta azt is, hogy Richárd és Vanda tavaly decemberben lettek egy pár, eleinte a fiú családjánál éltek egy közeli településen, Somogyapátiban. Később átköltöztek a lány lakásába, ami korábban albérlőknek volt kiadva. A Blikk információi szerint Richárd, a gyilkossággal gyanúsított férfi a fiatal kora ellenére többször volt már büntetve, a börtönt is megjárta.

Amióta itt volt a húgomnál, folyamatosan bántotta, de nem tudtuk őket szétválasztani, mindig visszaszökött hozzá

– fejtegette József. Arról is beszélt, hogy megtudta, hogy Richárd a tragédia előtti napokban bezárta a lányt a lakásba, közben ütötte és intim videókkal zsarolta, kínozta. „Több tucat tárgyat, többek között kést és csavarhúzót foglaltak le a véres lakásból a nyomozók. Biztos vagyok benne, hogy eltervezte gyilkosságot, előtte hosszan kínozta szegényt. Vanda segítségért kiabált zuhanás közben, biztos vagyok benne, hogy kidobta őt” – összegzett S. Vanda gyászoló bátyja, József. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
