Megszólalt az áldozat bátyja, itt vannak a drámai részletek a szentlőrinci tragédiáról

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy emberölés miatt indított eljárást a rendőrség, miután kiesett egy negyedik emeleti lakásból egy 17 éves lány Szentlőrincen hétfőn. Az áldozat testvére most szólalt meg a portálnak. Kiderült az is, hogy L. Richárd és a barátnője, S. Vanda korábban is többször veszekedtek, és nem egyszer tettlegességig is fajult a vita. A hétfőn történt tragédia idején is üvöltést és sikoltozást hallottak a szomszédok. Az ügyről egyelőre annyit lehet biztosan tudni, hogy a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni, de a fiatalember nem engedte. A lány a folyamatos bántalmazás miatt ugorhatott ki a negyedik emeleti lakás erkélyéről.