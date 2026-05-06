Élysée-palota: Párizs és a partnerei képesek a Hormuzi-szoros biztonságossá tételére
Franciaország és a partnerei képesek a Hormuzi-szoros biztonságossá tételére – közölte szerdán a francia elnöki hivatal csaknem ötven, magát semlegesnek nevező ország koalíciójára utalva. Az Élysée-palota, Emmanuel Macron államfő hivatala azt is értésre adta, hogy Párizs a Hormuzi-szoros kérdését külön szeretné kezelni az Egyesült Államok és Irán között jelenleg folyó tárgyalásoktól, mert az közérdekű, és felveti a szoros biztonságossá tétele érdekében egy nemzetközi misszió létrehozását.
