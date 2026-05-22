A Manchester City egyből gesztust tett a távozó Guardiola felé, ilyet Klopp sem kapott Liverpoolban

Jürgen Klopp (balra) és Pep Guardiola nem egy legendás mérkőzést vívott meg az elmúlt években (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Gesztus a klubtól, ami nem mindenkinek adatott meg

Ritka és különös elismerés a futball világában, hogy egy edzőről egy lelátót neveznek el a klubja stadionjában.

Angliában például ezt Jürgen Klopp sem kapta meg, aki 2015 és 2024 között vezette a Liverpoolt, Guardiola a kettejük rivalizálását minden idők legnagyobb csatájaként emlegette.

Ebben az időszakban a két klub nem egyszer az utolsó fordulóig harcolt egymással a PL-címig. Guardiola szerint Klopp nélkül biztos nem lett volna ilyen jó edző.

Guardiola a pénteki sajtótájékoztatón elmondta azt is, a minap a Manchester United legendás edzője, Sir Alex Ferguson is üzent neki.

– Nagyon boldog voltam, amikor megláttam, hogy írt nekem. Ő a legnagyobb edző ebben az országban, az MU-nál töltött ideje, a pályafutása, és még sok-sok más ok miatt is – mondta Guardiola, s ha már Ferguson és lelátók: a skót tréner nevével ellátott rész 2011 óta van az Old Traffordon, szóval most Guardiola e téren egy lapra került a városi rivális legendás edzőjével.