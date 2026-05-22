A Manchester City egyből gesztust tett a távozó Guardiola felé, ilyet Klopp sem kapott Liverpoolban

Eljött a búcsú ideje. Pénteken Pep Guardiola bejelentette, hogy a vasárnapi Premier League-mérkőzés lesz az utolsó, amikor a Manchester City kispadján ül. Guardiola tíz év után távozik Manchesterből, ahol mindent megnyert, és ismét megmutatta, hogy mindig képes megújulni. A Citynél Guardiolára igyekeznek méltón megemlékezni: lelátót neveznek el róla és szobrot is állítanak neki az Etihad Stadionnál. Ezek olyan dolgok, amik Guardiola legnagyobb angliai riválisának, Jürgen Kloppnak nem adatottak meg.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 17:56
Pep Guardiola utolsó trófeája a Manchester City élén: májusban az FA-kupát nyerte meg a csapattal a Chelsea ellen
Pep Guardiola utolsó trófeája a Manchester City élén: májusban az FA-kupát nyerte meg a csapattal a Chelsea ellen Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
Jürgen Klopp (balra) és Pep Guardiola nem egy legendás mérkőzést vívott meg az elmúlt években (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Gesztus a klubtól, ami nem mindenkinek adatott meg

Ritka és különös elismerés a futball világában, hogy egy edzőről egy lelátót neveznek el a klubja stadionjában. 

Angliában például ezt Jürgen Klopp sem kapta meg, aki 2015 és 2024 között vezette a Liverpoolt, Guardiola a kettejük rivalizálását minden idők legnagyobb csatájaként emlegette. 

Ebben az időszakban a két klub nem egyszer az utolsó fordulóig harcolt egymással a PL-címig. Guardiola szerint Klopp nélkül biztos nem lett volna ilyen jó edző. 

Guardiola a pénteki sajtótájékoztatón elmondta azt is, a minap a Manchester United legendás edzője, Sir Alex Ferguson is üzent neki.

– Nagyon boldog voltam, amikor megláttam, hogy írt nekem. Ő a legnagyobb edző ebben az országban, az MU-nál töltött ideje, a pályafutása, és még sok-sok más ok miatt is – mondta Guardiola, s ha már Ferguson és lelátók: a skót tréner nevével ellátott rész 2011 óta van az Old Traffordon, szóval most Guardiola e téren egy lapra került a városi rivális legendás edzőjével.

Miért távozik Guardiola?

Könnyű kérdés, de erre nehéz válaszolni. A City edzője sem beszélt erről konkrétan.

– Ne kérdezzék, miért döntöttem így! Nincs különösebb oka, egyszerűen valahol mélyen, belül azt éreztem, hogy eljött az idő. Semmi sem tart örökké. Ha tarthatna, maradnék. Viszont az én Manchester Citymhez, az itteniekhez fűződő szeretetem sosem múlik el, az itt szerzett élmények mindig velem maradnak – mondta Guardiola. Tíz év azonban nagyon sok idő, ahogy Klopp a távozásakor mondta, elfogyott az energiája, valami hasonló lehet most Guardiolánál, aki a némethez hasonlóan, méltóságteljesen hagyja el a csapatát. 

Irányítása alatt a Manchester City

  • hatszor nyerte meg a Premier League-et, 
  • az FA-kupát háromszor, 
  • a Ligakupát ötször, 
  • háromszor a Community Shields trófeáját, 
  • egyszer a Bajnokok Ligáját 
  • és egyszer az európai Szuperkupát. 

A mostani idényben a Kékek a Ligakupát és az FA-kupát nyerték meg, a Bajnokok Ligájában a Real Madrid elleni nyolcaddöntő jelentette a végállomást.

A klub következő edzője minden bizonnyal a Chelsea-től januárban kirúgott Enzo Maresca lesz, akinek a Cityt aligha kell bemutatni, hiszen korábban Guardiola edzői stábját erősítette.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
