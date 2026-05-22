Kiderült, hogy valóban kényszer alatt vallotta-e be Till Tamás meggyilkolását F. János

Az Égető Sándor hadbíró alezredes vezette tanács megállapította, nem történtek meg a férfi által állítottak, amelyek szerint a kihallgatást végzők durván fenyegették, zsarolták volna annak érdekében, hogy beismerő vallomást tegyen.

A rendőrséget 2024. június 11-én keresték meg az ügyészségtől azzal, hogy egy emberrablás vádlottja felajánlotta, ügye kedvezőbb elbírálása érdekében megmondja, hol található meg Till Tamás holtteste, és azt is, ki követte el a gyilkosságot. Meghallgatásakor kiderült, az információ forrása egy bajai születésű, állami gondozásban felnövő férfi volt, akit tanúként hallgattak meg.