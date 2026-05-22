Robert C. Castel: A nukleáris fenyegetés már nem úgy működik, mint a hidegháborúban

Észak-Koreával kapcsolatban Castel arról beszélt, hogy Phenjan nem kiszolgáltatott szereplőként, hanem tudatosan manőverezik Oroszország és Kína között. Katonai téren Moszkva, gazdasági szempontból viszont Peking számít a legfontosabb partnerének.

Az ukrajnai fronthelyzetről szólva a szakértő elismerte, hogy Ukrajna bizonyos területeken, különösen a drónhadviselésben újra előnybe kerülhetett, és az orosz előrenyomulás több helyen lelassult. Ugyanakkor óva intett attól, hogy ebből stratégiai fordulatra vagy Oroszország összeomlására következtessenek, mivel szerinte a jelenlegi ukrán sikerek nem mérhetők a háború korábbi nagyobb fordulataihoz.

Castel szerint az iráni háború több szempontból is Oroszországnak kedvez: eltereli az Egyesült Államok figyelmét Ukrajnáról, emeli az energiaárakat, és szűkítheti a Kína számára elérhető közel-keleti olajforrásokat. Emellett a nyugati fegyver- és lőszerkészletek egy része is a Közel-Keletre irányulhat Ukrajna helyett.