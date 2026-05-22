Robert C. Castelnukleáris fenyegetésKínaorosz–ukrán háborúvilágrend

Robert C. Castel: A nukleáris fenyegetés már nem úgy működik, mint a hidegháborúban

A hidegháborúból ismert nukleáris egyensúly már a múlté – erről beszélt Robert C. Castel a Front legfrissebb adásában. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint a világ ma sokkal összetettebb és kiszámíthatatlanabb korszakban él: a nukleáris játszma már nem két szuperhatalom között zajlik, miközben Oroszország, Kína és más atomhatalmak új stratégiákkal alakítják át a globális erőviszonyokat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 16:57
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elemzésben szóba került a Szarmat–2 interkontinentális ballisztikus rakéta hadrendbe állítása is. Castel szerint a fegyver komoly fenyegetést jelent, mert nagy hatótávolságú, több önállóan célra vezethető robbanófejet hordozhat, és képes lehet megkerülni vagy megtéveszteni egyes védelmi rendszereket.

A beszélgetés egyik fő témája az orosz–kínai kapcsolat volt. Castel szerint politikai szempontból jelenleg ez Oroszország legfontosabb nemzetközi kapcsolata, ugyanakkor biztonsági téren továbbra is vannak feszültségek Moszkva és Peking között. Úgy fogalmazott: a két ország érdekei sok ponton találkoznak, de nincs közöttük olyan kölcsönös védelmi kötelezettség, mint amilyen Oroszország és Észak-Korea között létezik.

Észak-Koreával kapcsolatban Castel arról beszélt, hogy Phenjan nem kiszolgáltatott szereplőként, hanem tudatosan manőverezik Oroszország és Kína között. Katonai téren Moszkva, gazdasági szempontból viszont Peking számít a legfontosabb partnerének.

Az ukrajnai fronthelyzetről szólva a szakértő elismerte, hogy Ukrajna bizonyos területeken, különösen a drónhadviselésben újra előnybe kerülhetett, és az orosz előrenyomulás több helyen lelassult. Ugyanakkor óva intett attól, hogy ebből stratégiai fordulatra vagy Oroszország összeomlására következtessenek, mivel szerinte a jelenlegi ukrán sikerek nem mérhetők a háború korábbi nagyobb fordulataihoz.

Castel szerint az iráni háború több szempontból is Oroszországnak kedvez: eltereli az Egyesült Államok figyelmét Ukrajnáról, emeli az energiaárakat, és szűkítheti a Kína számára elérhető közel-keleti olajforrásokat. Emellett a nyugati fegyver- és lőszerkészletek egy része is a Közel-Keletre irányulhat Ukrajna helyett.

A Hormuzi-szoros kapcsán Castel arra figyelmeztetett, hogy ha a világ elfogadja egy stratégiai tengeri útvonal lezárását, az veszélyes precedenst teremthet más térségekben is. Szerinte a szabad tengeri hajózás megrendülése a globalizált világgazdaság egészét fenyegetheti.

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter Lengyelországban romba döntött egy hatalmas balos hazugságot

Csépányi Balázs avatarja

Lám, lám, mire is jó egy baráti látogatás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu