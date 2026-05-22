orosz-ukrán háborútámadásLuhanszk

Az ENSZ-ben is vizsgálat indul a brutális ukrán támadás miatt

Az ukrán drónok egy oktatási intézményt és egy kollégiumot vettek célba. Az ENSZ is vizsgálja a támadást.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 16:36
A lunahszki támadás helyszíne Fotó: HANDOUT Forrás: social media
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendkívüli ülés összehívására irányuló kérelmet korábban Jevgenyij Uszpenszkij, Oroszország ENSZ-hez akkreditált állandó képviselőjének sajtótitkára jelentette be. Ugyanezen a napon Jana Lantratova orosz emberi jogi biztos bejelentette, hogy a kollégium elleni támadás halálos áldozatainak száma négyre emelkedett. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Jana Lantratova ombudsman közlése szerint négy ember vesztette életét az ukrán fegyveres erők támadásában, amelyet a sztarobelszki főiskola ellen hajtottak végre. 

Az ukrán drónok egy oktatási intézményt és egy gyermekeknek otthont adó kollégiumot is célba vettek.

Lantratova a Max közösségi oldalon arról számolt be, hogy a támadás idején 86, 14 és 18 év közötti fiatal tartózkodott az épületben. Az első információk szerint négy ember meghalt. Marija Lvova-Belova gyermekjogi ombudsman közlése alapján 

35 diák sérült meg, közülük nyolcan kórházi ellátásra szorultak, három gyermek állapota súlyos. 

A hatóságok attól tartanak, hogy további gyerekek rekedhettek a romok alatt, ezért a mentőcsapatok a folyamatos fenyegetés ellenére is tovább dolgoznak a helyszínen.

Egy Diana nevű lány, akit az ukrán drónok által elpusztított sztarobilszki főiskola romjai alól húztak ki, az Izvesztyiának elmesélte a megmentésének részleteit. Elmondta, hogy az éjszaka közepén a szomszédai ébresztették fel, akiknek sikerült figyelmeztetniük az első robbanásokra.

Borítókép: A oktatási intézmény, amelyet támadás ért (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter Lengyelországban romba döntött egy hatalmas balos hazugságot

Csépányi Balázs avatarja

Lám, lám, mire is jó egy baráti látogatás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu