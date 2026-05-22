Az ENSZ-ben is vizsgálat indul a brutális ukrán támadás miatt

A rendkívüli ülés összehívására irányuló kérelmet korábban Jevgenyij Uszpenszkij, Oroszország ENSZ-hez akkreditált állandó képviselőjének sajtótitkára jelentette be. Ugyanezen a napon Jana Lantratova orosz emberi jogi biztos bejelentette, hogy a kollégium elleni támadás halálos áldozatainak száma négyre emelkedett.

Az ukrán drónok egy oktatási intézményt és egy gyermekeknek otthont adó kollégiumot is célba vettek.

Lantratova a Max közösségi oldalon arról számolt be, hogy a támadás idején 86, 14 és 18 év közötti fiatal tartózkodott az épületben. Az első információk szerint négy ember meghalt. Marija Lvova-Belova gyermekjogi ombudsman közlése alapján

35 diák sérült meg, közülük nyolcan kórházi ellátásra szorultak, három gyermek állapota súlyos.

A hatóságok attól tartanak, hogy további gyerekek rekedhettek a romok alatt, ezért a mentőcsapatok a folyamatos fenyegetés ellenére is tovább dolgoznak a helyszínen.

Egy Diana nevű lány, akit az ukrán drónok által elpusztított sztarobilszki főiskola romjai alól húztak ki, az Izvesztyiának elmesélte a megmentésének részleteit. Elmondta, hogy az éjszaka közepén a szomszédai ébresztették fel, akiknek sikerült figyelmeztetniük az első robbanásokra.

Borítókép: A oktatási intézmény, amelyet támadás ért (Fotó: AFP)