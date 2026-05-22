Nukleáris erődemonstráció a háború árnyékában

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a nukleáris erők gyakorlatának második szakaszában interkontinentális ballisztikus rakéták, hiperszonikus fegyverek és légi indítású manőverező robotrepülőgépek alkalmazását is gyakorolták.

A háromnapos hadgyakorlatban mintegy 64 ezer katona, több mint kétszáz rakétaindító rendszer, 140-nél is több repülőgép, 73 hadihajó és 13 tengeralattjáró vett részt.

A Kreml szerint valamennyi rendszer sikeresen teljesítette a kijelölt feladatokat. A demonstráció időzítése különösen érzékeny: Ukrajna továbbra is mélyen orosz területeket támad drónokkal és rakétákkal, miközben Moszkva fokozza stratégiai nyomását a Nyugatra és Kijevre egyaránt.

Volodimir Zelenszkij a napokban arról beszélt, hogy az ukrán hírszerzés szerint Oroszország akár újabb Kijev elleni offenzívára is készülhet. Eközben több nyugati és balti politikus is erőteljesebb biztonságpolitikai fellépést sürget, köztük az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas is.

Erődemonstráció: üzenet Moszkvából

A katonai aktivitás és a nukleáris eszközök demonstratív használata újabb kérdéseket vet fel az eszkaláció kockázatáról – különösen annak fényében, hogy Ukrajna az utóbbi hónapokban egyre mélyebb csapásokat mér orosz területekre.

Ez a hadgyakorlat egyfajta erődemonstráció az oroszok és a belaruszok részéről, hiszen Ukrajna drónokkal és rakétákkal már egyre mélyebben fekvő orosz területeket támad

– mondta el lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő.

Oroszország ezzel üzen, azoknak is, akik idáig azt mondták, hogy megváltozott a fronton a helyzet, és az ukránok most már akár képesek arra is, hogy nagyobb területeket visszafoglaljanak

– tette hozzá.