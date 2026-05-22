Nukleáris erődemonstráció a háború árnyékában

Oroszország és Belarusz nagyszabású nukleáris hadgyakorlata a fokozódó ukrajnai háborús feszültségek közepette egyértelmű erődemonstrációként értelmezhető. A manőverek – interkontinentális rakétatesztekkel és hiperszonikus fegyverek bevetésével – nemcsak katonai üzenetet hordoznak, hanem a Nyugatnak és Ukrajnának is szólnak, melynek okán a lapunknak nyilatkozó szakértő az eszkaláció kockázataira figyelmeztetett.

Szabó István
2026. 05. 22. 16:21
Az orosz Jarsz interkontinentális ballisztikus rakéta kilövése az észak-oroszországi Pleszeck űrközpontból Forrás: AFP/Orosz Védelmi Minisztérium
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a nukleáris erők gyakorlatának második szakaszában interkontinentális ballisztikus rakéták, hiperszonikus fegyverek és légi indítású manőverező robotrepülőgépek alkalmazását is gyakorolták.

A háromnapos hadgyakorlatban mintegy 64 ezer katona, több mint kétszáz rakétaindító rendszer, 140-nél is több repülőgép, 73 hadihajó és 13 tengeralattjáró vett részt.

A Kreml szerint valamennyi rendszer sikeresen teljesítette a kijelölt feladatokat. A demonstráció időzítése különösen érzékeny: Ukrajna továbbra is mélyen orosz területeket támad drónokkal és rakétákkal, miközben Moszkva fokozza stratégiai nyomását a Nyugatra és Kijevre egyaránt.

Volodimir Zelenszkij a napokban arról beszélt, hogy az ukrán hírszerzés szerint Oroszország akár újabb Kijev elleni offenzívára is készülhet. Eközben több nyugati és balti politikus is erőteljesebb biztonságpolitikai fellépést sürget, köztük az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas is.

 

Erődemonstráció: üzenet Moszkvából

A katonai aktivitás és a nukleáris eszközök demonstratív használata újabb kérdéseket vet fel az eszkaláció kockázatáról – különösen annak fényében, hogy Ukrajna az utóbbi hónapokban egyre mélyebb csapásokat mér orosz területekre.

Ez a hadgyakorlat egyfajta erődemonstráció az oroszok és a belaruszok részéről, hiszen Ukrajna drónokkal és rakétákkal már egyre mélyebben fekvő orosz területeket támad

– mondta el lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő.

Oroszország ezzel üzen, azoknak is, akik idáig azt mondták, hogy megváltozott a fronton a helyzet, és az ukránok most már akár képesek arra is, hogy nagyobb területeket visszafoglaljanak

– tette hozzá.

Horváth József. Fotó: Katona Vanda

A szakértő szerint a hadgyakorlat mérete és időzítése különösen beszédes.

Az, hogy ekkora volumenű hadgyakorlatot hajtanak végre, egyrészt jelzésértékű, hiszen 2022-ben egy hasonló hadgyakorlattal indult a háború is, másrészt üzenet a balti államoknak és az egész Európai Uniónak is

– hangsúlyozta Horváth József.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy korábban már felmerültek olyan nyilatkozatok Európában, amelyek Oroszország stratégiai érdekeit közvetlenül érinthetik.

Elhangzott már olyanfajta fenyegetés is Európából, hogy a Kalinyingrádi területet elfoglalnák az oroszoktól

– emlékeztetett, hozzátéve, hogy Moszkva részéről ez egyértelmű üzenet arról, hogy stratégiai területeiről nem kíván lemondani.

Emellett azt is tudjuk, hogy az elmúlt években Belaruszban már orosz rakétákat telepítettek, a legmodernebb Oresnyikeket, és előkészítették a területet arra is, hogy képesek legyenek atomrobbanófejeket is befogadni

 – mondta.

Az oroszok ezzel a hatalmas hadgyakorlattal erős üzenetet fogalmaztak meg, ami remélhetőleg nem vezet további eszkalációhoz, összegezte a szakértő.

 

Borítókép: Az orosz Jarsz interkontinentális ballisztikus rakéta kilövése az észak-oroszországi Pleszeck űrközpontból (Fotó: AFP/Orosz Védelmi Minisztérium)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
