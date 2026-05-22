TrumpEgyesült ÁllamokpartnerségiVucsicsSzerbia

Nem akármilyen fogadtatás vár Európában Trumpra

Miközben a brüsszeli politikai elit és több nyugat-európai vezető éveken át élesen bírálta Donald Trumpot, addig Szerbiában egyre erősebbé vált az amerikai elnök támogatottsága, mondta Alekszandar Vucsics szerb elnök. A politikus szerint Európa számos vezetője lenézően és ellenségesen viszonyult Trump „Amerika az első” politikájához, miközben Belgrád olyan vezetőt látott benne, aki tisztelettel fordult Szerbia felé.

Magyar Nemzet
Forrás: Fox News2026. 05. 22. 17:01
Alekszandar Vucsics szerb elnök Fotó: Patrick Baz Forrás: MASDAR
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szerb államfő úgy fogalmazott: az európai elit egy része zavarral és ellenszenvvel figyelte az „Amerika az első” filozófiát, miközben egyre többet beszéltek az Egyesült Államoktól való stratégiai távolodásról.

A szerb elnök szerint ezzel szemben Szerbia más utat választott. Bár a balkáni ország történelmileg nem számított Amerika-barát államnak – különösen az 1999-es NATO-bombázások miatt –, az elmúlt években jelentősen javult az Egyesült Államok megítélése.

Vucsics hangsúlyozta: Donald Trump elnöksége alatt azt tapasztalta, hogy Washington először kezelte partnerként Szerbiát. Felidézte, hogy a Fehér Házban folytatott tárgyalások során Trump és munkatársai nyitottan, előítéletek nélkül hallgatták meg a szerb álláspontot.

US President Donald Trump applauds after Kosovar Prime Minister Avdullah Hoti (R) and Serbian President Aleksandar Vucic (L) signed an agreement on opening economic relations, in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on September 4, 2020. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)
Donald Trump amerikai elnök tapsolt, miután Avdullah Hoti koszovói miniszterelnök (jobbra) és Alekszandar Vucsics szerb elnök (balra) aláírta a gazdasági kapcsolatok megnyitásáról szóló megállapodást (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

A szerb elnök szerint a nyugati sajtóban kialakított Trump-kép nem egyezett saját tapasztalataival. Mint fogalmazott, az amerikai elnök ugyan határozott volt, de figyelmesen meghallgatta partnereit, és tisztelettel viszonyult Szerbiához.

Vucsics azt is kiemelte, hogy miközben több európai politikai szereplő veszélyesnek vagy kiszámíthatatlannak nevezte Trumpot, Szerbiában sokan béketeremtőként tekintenek rá. A szerb vezető szerint az ország lakói olyan politikust látnak benne, aki a nemzeti szuverenitást fontosabbnak tartja a „névtelen bürokráciánál”, és aki megérti a hagyományok, a kultúra és a nemzeti identitás jelentőségét.

Európa támadta Trumpot

Több uniós vezető attól tartott, hogy Trump meggyengíti a transzatlanti kapcsolatokat, csökkenti az Egyesült Államok NATO-szerepvállalását, valamint kereskedelmi és biztonságpolitikai kérdésekben is konfrontatívabb irányt képvisel. A nyugati médiában gyakran támadták stílusa, bevándorláspolitikája és a globalista politikával szembeni fellépése miatt is. Több európai vezető is nyíltan aggályosnak nevezte Trump politikáját, miközben a republikánus elnök rendszeresen bírálta Brüsszelt, a NATO-tagállamok alacsony védelmi kiadásait és az európai elit működését.

A szerb államfő arra is emlékeztetett, hogy bár az elmúlt időszakban a nyugati politikai és médiavilág jelentős része folyamatosan támadta Donald Trumpot, azonban a szerb társadalom másként reagált. Vucsics szerint a szerbek olyan vezetőt látnak Trumpban, aki kiáll saját országa érdekeiért akkor is, amikor ezért nemzetközi kritikák érik.

Serbia's President Aleksandar Vucic (L) poses with European Commission President Ursula von der Leyen (C) and European Council President Antonio Costa (R) at the European Commission in Brussels on December 10, 2025. (Photo by Simon Wohlfahrt / AFP)
Alekszandar Vucsics, Szerbia elnöke Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)

A politikus hangsúlyozta: Szerbia továbbra is az Európai Unió tagja kíván lenni, ugyanakkor úgy véli, Európa ereje nem az Egyesült Államoktól való eltávolodásban, hanem a stabil transzatlanti együttműködésben rejlik. Vucsics szerint Belgrád és Washington kapcsolata stratégiai jelentőségű lehet a jövőben, különösen gazdasági és energetikai területen. A szerb elnök úgy látja, országa mára a Nyugat-Balkán legfontosabb gazdasági központjává vált, amely kulcsszerepet tölthet be az európai ellátási láncokban, az energiaiparban és a technológiai fejlesztésekben. A szerb vezető végül nyílt üzenetet küldött Donald Trumpnak és az amerikai népnek: miközben Európa több vezetője gúnyolta Trump politikáját, Szerbia megértette annak lényegét, és tisztelettel tekint az Egyesült Államok erejére.

Borítókép: Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: Masdar/Patrick Baz) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter Lengyelországban romba döntött egy hatalmas balos hazugságot

Csépányi Balázs avatarja

Lám, lám, mire is jó egy baráti látogatás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu