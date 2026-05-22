Nem akármilyen fogadtatás vár Európában Trumpra

A szerb államfő úgy fogalmazott: az európai elit egy része zavarral és ellenszenvvel figyelte az „Amerika az első” filozófiát, miközben egyre többet beszéltek az Egyesült Államoktól való stratégiai távolodásról.

A szerb elnök szerint ezzel szemben Szerbia más utat választott. Bár a balkáni ország történelmileg nem számított Amerika-barát államnak – különösen az 1999-es NATO-bombázások miatt –, az elmúlt években jelentősen javult az Egyesült Államok megítélése.

Vucsics hangsúlyozta: Donald Trump elnöksége alatt azt tapasztalta, hogy Washington először kezelte partnerként Szerbiát. Felidézte, hogy a Fehér Házban folytatott tárgyalások során Trump és munkatársai nyitottan, előítéletek nélkül hallgatták meg a szerb álláspontot.

Donald Trump amerikai elnök tapsolt, miután Avdullah Hoti koszovói miniszterelnök (jobbra) és Alekszandar Vucsics szerb elnök (balra) aláírta a gazdasági kapcsolatok megnyitásáról szóló megállapodást (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

A szerb elnök szerint a nyugati sajtóban kialakított Trump-kép nem egyezett saját tapasztalataival. Mint fogalmazott, az amerikai elnök ugyan határozott volt, de figyelmesen meghallgatta partnereit, és tisztelettel viszonyult Szerbiához.

Vucsics azt is kiemelte, hogy miközben több európai politikai szereplő veszélyesnek vagy kiszámíthatatlannak nevezte Trumpot, Szerbiában sokan béketeremtőként tekintenek rá. A szerb vezető szerint az ország lakói olyan politikust látnak benne, aki a nemzeti szuverenitást fontosabbnak tartja a „névtelen bürokráciánál”, és aki megérti a hagyományok, a kultúra és a nemzeti identitás jelentőségét.