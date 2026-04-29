Szerbia 2026 végére teljesítené az összes EU-tagsági kritériumot

Szerbia célja, hogy 2026 végére teljesítse az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz szükséges összes feltételt – közölte Alekszandar Vucsics, miután egyeztetett Magnus Brunner EU-s belügyi és migrációs biztossal. A szerb államfő szerint az ország európai integrációja továbbra is stratégiai prioritás.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 21:16
Alekszandar Vucsics szerb elnök Fotó: Maxim Shemetov Forrás: AFP
Vucsics hangsúlyozta, hogy az uniós tagság továbbra is Szerbia egyik legfontosabb stratégiai célja és külpolitikai prioritása.

Kiemelte azt is, hogy 

Belgrád a migráció kezelésében tanúsított felelős hozzáállásával, valamint a Frontexszel és a térség országaival folytatott együttműködésével is bizonyítja elkötelezettségét az európai együttműködés és értékek mellett.

A szerb elnök szerint az ország készen áll arra, hogy tovább mélyítse az együttműködést az Európai Unióval a kül- és biztonságpolitika területén, ugyanakkor megőrzi saját nemzeti, politikai és gazdasági érdekeit is.

Vucsics arra is kitért, hogy Szerbia aktívan hozzájárul az európai stabilitás erősítéséhez, többek között az energiabiztonság javításán, a migráció kezelésén, valamint a határvédelem és a kiberfenyegetések elleni fellépés területén keresztül.

A találkozón szó esett a Nyugat-Balkánra vonatkozó növekedési tervről is, amelynek célja a térség gazdasági integrációjának felgyorsítása az Európai Unió egységes piacába.

Az elnök hangsúlyozta: Belgrád elvárja, hogy a bővítési folyamat kiszámítható, méltányos és politikai feltételektől mentes maradjon, mivel csak így biztosítható Szerbia és a régió gyorsabb uniós felzárkózása.

Borítókép: Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
