A szerb elnök szerint a Nyugat álszent módon kezeli Ukrajna kérdését

Vucsics részt vett Alastair Campbell brit újságíró The Rest Is Politics című podcastjában. A műsorvezető a szerb elnököt az 1999-es, a NATO-val vívott konfliktusról és a koszovói kérdésről kérdezte.
Önök azt mondják nekünk: ne tekintsünk a múltra. De vajon ugyanezt mondanák az ukránoknak is a Krímről: miért néznek a múltba, elvesztették a Krímet 2014-ben, miért tekintik még mindig a saját területüknek? Ezt soha nem tennék meg… Számos nyugati tisztségviselőtől nem hallottam ilyet
– mondta Vucsics.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!