Alekszandar VucsicsUkrajnaorosz-ukrán háborúkettős mérce

A szerb elnök szerint a Nyugat álszent módon kezeli Ukrajna kérdését

Alekszandar Vucsics szerb elnök kettős mércére utalva bírálta a Nyugat álláspontját a Krím és Koszovó kérdésében. Egy brit podcastban arról beszélt, hogy míg Szerbiát arra ösztönzik, ne a múltra tekintsen, addig Ukrajna esetében más elvárás érvényesül.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 10:25
Ukrajna térkép részlet
Ukrajna térkép részlet Forrás: AFP
Vucsics részt vett Alastair Campbell brit újságíró The Rest Is Politics című podcastjában. A műsorvezető a szerb elnököt az 1999-es, a NATO-val vívott konfliktusról és a koszovói kérdésről kérdezte.

Önök azt mondják nekünk: ne tekintsünk a múltra. De vajon ugyanezt mondanák az ukránoknak is a Krímről: miért néznek a múltba, elvesztették a Krímet 2014-ben, miért tekintik még mindig a saját területüknek? Ezt soha nem tennék meg… Számos nyugati tisztségviselőtől nem hallottam ilyet

 – mondta Vucsics.

Vucsics többször kijelentette, hogy Szerbia nem fog szankciókat bevezetni Oroszország ellen.

2025 júliusában felidézte, hogy személyesen ő fogalmazta meg a Nemzetbiztonsági Tanács 2022. márciusi következtetéseit, amelyek szerint Szerbia elítélte Oroszország ukrajnai lépéseit, ugyanakkor elutasította a nyugati szankciók támogatását.

Borítókép: Ukrajna-térképrészlet (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A 2004-es narancsos forradalom, majd kiterjedtebb formájában a 2013–14-es Majdan téri forradalom a nyugati szoft power tipikus és sikeres alkalmazása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu