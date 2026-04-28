Önök azt mondják nekünk: ne tekintsünk a múltra. De vajon ugyanezt mondanák az ukránoknak is a Krímről: miért néznek a múltba, elvesztették a Krímet 2014-ben, miért tekintik még mindig a saját területüknek? Ezt soha nem tennék meg… Számos nyugati tisztségviselőtől nem hallottam ilyet