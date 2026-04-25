Magyar Péter kimutatta a foga fehérjét: az elmúlt tíz évre kiterjedő vizsgálattal fenyegette meg a határon túli magyar szervezet vezetőjét

Pásztor BálintVMSZMagyar Péter

Pásztor Bálint: A lényeg számunkra változatlan

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke nemrég találkozott a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnökkel. A Magyar Péterrel való egyeztetés után Pásztor Bálint közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy a lényeg a VMSZ számára továbbra is változatlan és az új magyar kormánnyal is együtt kívánnak dolgozni, hogy a vajdasági magyar közösség erős maradjon, fejlődni tudjon.

2026. 04. 25. 14:13
Fotó: Molnár Edvárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A VMSZ továbbra is önálló politikai erőként képviseli a közösséget Szerbiában, fenntartva a koalíciós együttműködést, és vállalja a Magyarország és Szerbia közötti történelmi megbékélés fenntartása érdekében végzendő feladatokat is. Szóba került a levélszavazás is. Elmondtam: a folyamat vizsgálható, nincs takargatnivalónk, minden a hatályos magyarországi és szerbiai jogszabályokkal összhangban történt. A vajdasági magyarok a választáson elmondták a véleményüket, értékelték az előző kormány nemzetpolitikai munkáját

– emelte ki Pásztor Bálint.

A VMSZ elnöke egyúttal elmondta, hogy a megbeszélésen szóba került a támogatáspolitika kérdése is, amely kapcsán jelezte Magyar Péter felé, hogy a szövetség támogatások átláthatósága, eredményessége és elszámoltathatósága számukra mindig is természetes volt.

A lényeg számunkra változatlan: a VMSZ Magyarország új kormányával közösen kell, hogy dolgozzon annak érdekében, hogy a vajdasági magyar közösség erős maradjon, fejlődni tudjon, és a jövőben is biztos alapokra építhessen 

– nyomatékosította VMSZ-elnöke, aki jelezte, hogy az egyeztetéseket az új kormány megalakulása után is folytatni fogják. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter a találkozó után azt jelezte: kormányra kerülésük esetén átvilágítanák az anyaországi támogatások felhasználását, valamint a vajdasági magyar médiát is. A politikus egyúttal jelezte, hogy Pásztor Bálint számára világossá tette, hogy „alapvető változásokat várunk el az anyaországi források felhasználásának átláthatósága és hatékonysága terén, és nem fogjuk elfogadni, hogy az anyaországi támogatásból működő, a VMSZ által kontrollált vajdasági magyar média egy az egyben Fidesz-propagandát közvetítsen”.

Azt is elmondtam az elnök úrnak, hogy a Tisza-kormány tíz évre visszamenőleg meg fogja vizsgálni az anyaországi támogatások felhasználását, és ki fogjuk vizsgálni a levélszavazás kapcsán tapasztalt választási visszaéléseket is. Örömmel vettem elnök úr meghívását. Reményeim szerint még a nyár folyamán ellátogatok a vajdasági magyar testvéreinkhez

– írta bejegyzésében Magyar Péter. 

Borítókép: Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke (Fotó: MTI/Molnár Edvárd)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu