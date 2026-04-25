Pásztor Bálint: A lényeg számunkra változatlan

A VMSZ továbbra is önálló politikai erőként képviseli a közösséget Szerbiában, fenntartva a koalíciós együttműködést, és vállalja a Magyarország és Szerbia közötti történelmi megbékélés fenntartása érdekében végzendő feladatokat is. Szóba került a levélszavazás is. Elmondtam: a folyamat vizsgálható, nincs takargatnivalónk, minden a hatályos magyarországi és szerbiai jogszabályokkal összhangban történt. A vajdasági magyarok a választáson elmondták a véleményüket, értékelték az előző kormány nemzetpolitikai munkáját

– emelte ki Pásztor Bálint.

A VMSZ elnöke egyúttal elmondta, hogy a megbeszélésen szóba került a támogatáspolitika kérdése is, amely kapcsán jelezte Magyar Péter felé, hogy a szövetség támogatások átláthatósága, eredményessége és elszámoltathatósága számukra mindig is természetes volt.

A lényeg számunkra változatlan: a VMSZ Magyarország új kormányával közösen kell, hogy dolgozzon annak érdekében, hogy a vajdasági magyar közösség erős maradjon, fejlődni tudjon, és a jövőben is biztos alapokra építhessen

– nyomatékosította VMSZ-elnöke, aki jelezte, hogy az egyeztetéseket az új kormány megalakulása után is folytatni fogják.