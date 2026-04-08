Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Orbán Viktor: Határon túli vendégek érkeznek Debrecenbe és Székesfehérvárra + videó

Egy benzinkúton állt meg egy kávéra Orbán Viktor, aki Soproban folytatta országjárását. A kampány utolsó hete húzós, a miniszterelnök szerint fontos a szív, no meg egy kávé is.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 04. 08. 22:50
– A kampány utolsó hetén már csak szívből megyünk. Meg még egy kávéval – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videójához. 

A kormányfő, aki szerdán Sopronban folytatta országjárását,  megállt egy kávészünetre egy benzinkútnál. Az eladó emlékeztette: húsz évvel ezelőtt már találkoztak. 

Elkészültek a szelfik, közben pedig az is kiderült, hogy a Orbán Vikor körútjának következő állomásain határon túli vendégei is lesznek:

csütörtökön Debrecenben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, Kelemen Hunor, pénteken pedig Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke vesz részt a székesfehérvári gyűlésen. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Sopronban  (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


Orbán Viktor: Sopronban találkozunk!

Orbán Viktor országjárása 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bihari Zoltán Tisza-jelölt

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
