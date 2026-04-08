Orbán Viktor: Határon túli vendégek érkeznek Debrecenbe és Székesfehérvárra + videó

– A kampány utolsó hetén már csak szívből megyünk. Meg még egy kávéval – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videójához.
A kormányfő, aki szerdán Sopronban folytatta országjárását, megállt egy kávészünetre egy benzinkútnál. Az eladó emlékeztette: húsz évvel ezelőtt már találkoztak.
Elkészültek a szelfik, közben pedig az is kiderült, hogy a Orbán Vikor körútjának következő állomásain határon túli vendégei is lesznek:
csütörtökön Debrecenben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, Kelemen Hunor, pénteken pedig Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke vesz részt a székesfehérvári gyűlésen.
