Dopeman: Orbán Viktorral még az is jól jár, aki nem rá szavaz + videó

– Hogy április 12-én miért választom Orbán Viktor és nem Magyar Pétert? – tette fel a kérdést Pityinger László, Dopeman, aki azonnal rá is tért a lényegre, és összehasonlította a két politikust.

– Mindketten családfők. Orbán Viktor hosszú évek óta él a feleségével. Szereti a feleségét, az unokáit és valószínűleg a legtávolabbi rokonát is. Ők is szeretik őt – sorolta hozzátéve, hogy nem a levegőből beszél, szemtanúként állítja.

A rapper rámutatott:

óriási a különbség a kormányfő és a Tisza-vezér között.

– Magyar Péter elárulta a gyerekei anyját, közvetve a gyerekeit, legutóbb pedig a saját fiát is letagadta – idézte fel.

Ha a magyarság egy család, az országunk egy családi kör, akkor egy olyan vezetővel járunk a legjobban, aki még a legellenségesebb rokonát is a legelőnyösebb pozícióhoz juttatja. Talán így lehet az, hogy Orbán Viktorral még az is jól jár, aki nem rá szavaz

– hangsúlyozta.

De egy olyan Péter, aki a legközelebbi családtagjait elárulja, a hazájával mit csinálna?

– tette fel az április 12-ei biztos és jó választás szempontjából kétségre okot nem adó kérdést Dopeman.