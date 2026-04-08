Dopeman: Orbán Viktorral még az is jól jár, aki nem rá szavaz + videó

Miért szavaz április 12-én Orbán Viktorra és nem Magyar Péterre? Pityinger László, azaz Dopeman, a közismert rapper frappánsan indokolta meg, hogy miért nem kérdés számára az, hogy a minszterelnökre adja a voksát a most vasárnapi választáson.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 22:22
– Hogy április 12-én miért választom Orbán Viktor és nem Magyar Pétert? – tette fel a kérdést Pityinger László, Dopeman, aki azonnal rá is tért a lényegre, és összehasonlította a két politikust. 

– Mindketten családfők. Orbán Viktor hosszú évek óta él a feleségével. Szereti a feleségét, az unokáit és valószínűleg a legtávolabbi rokonát is. Ők is szeretik őt – sorolta hozzátéve, hogy nem a levegőből beszél, szemtanúként állítja. 

A rapper rámutatott:

 óriási a különbség a kormányfő és a Tisza-vezér között. 

Magyar Péter elárulta a gyerekei anyját, közvetve a gyerekeit, legutóbb pedig a saját fiát is letagadta – idézte fel. 

Ha a magyarság egy család, az országunk egy családi kör, akkor egy olyan vezetővel járunk a legjobban, aki még a legellenségesebb rokonát is a legelőnyösebb pozícióhoz juttatja. Talán így lehet az, hogy Orbán Viktorral még az is jól jár, aki nem rá szavaz 

– hangsúlyozta. 

De egy olyan Péter, aki a legközelebbi családtagjait elárulja, a hazájával mit csinálna?

– tette fel az április 12-ei biztos és jó választás szempontjából kétségre okot nem adó kérdést Dopeman

Borítókép: Dopeman és Orbán Viktor (Fotó: MW)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
