Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A választás tétje, hogy engedünk-e az idegen hatalmak nyomásának

– Magyarország sorsfordító döntés előtt áll: nem csupán pártokról vagy politikai irányokról, hanem a háború és a béke alapvető kérdéséről döntünk – jelentette ki a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja megalakulásának 65. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen szerdán, a Stefánia Honvéd Kulturális Központban.

Ahogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf fogalmazott, választanunk kell: engedünk-e az idegen hatalmak nyomásának, alárendelve magunkat a mások háborújának, vagy megőrizzük szuverenitásunkat és a diplomácia eszközeivel küzdünk azért, hogy országunk kimaradjon a pusztításból.

Úgy hisszük, a magyar emberek javát és gazdaságunk erejét nem egy idegen háború tüzében kell elégetni, hanem saját jövőnk építésére kell fordítani

– hangoztatta a miniszter.

Mint mondta, békétlen és forrongó korszakot élünk, amelyben fájdalmas élességgel igazolódik a régi bölcsesség: a békéhez erő kell. – Mi pedig elkötelezetten építjük ezt a high-tech, XXI. századi erőt – tette hozzá.

A miniszter kifejtette: a honvédség az elmúlt tizenhat esztendőben hatalmas utat járt be, és az utolsó négy év mutatta meg igazán az elvégzett építkezés valódi értékét.

Egy korábban meggyengült, fegyvernemi képességeit vesztett, eszközeiben és létszámában hiányt szenvedő haderőből egy modern, a haza védelmére minden tekintetben alkalmas honvédséget kovácsoltak és kovácsolnak. Újraépítették a nehézfegyverzetű alakulatokat, élvonalbeli helikopterekre és korszerű légiflottára cserélték a múltat idéző eszközparkot.

Megújult a katonák egyéni felszerelése és fegyverzete, újjáéledt a hazai hadiipar, és fél évszázad után ismét laktanya épül Magyarországon, Szolnokon, a többi laktanya pedig megújult.

A miniszter szerint azonban a feladatok sosem fogynak el, és a hiányosságok keresői mindig találnak kritizálni valót, de a változás iránya és mértéke vitathatatlan.

Ezt a megújulást a társadalom is elismeri: a katonai pálya ismét méltó és vonzó hivatássá vált. Örömteli, hogy egyre több fiatal kötelezi el magát hivatásosként a haza védelme mellett, és a területvédelmi ezredek felállítása is igazolja tartalékos rendszerünk sikerét

– mondta a tárcavezető. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a klub tagjainak üzenve azt mondta: ez a közösség egy tiszteletre méltó intézmény, olyan biztos pont, ahol a katona számíthat bajtársára, és ahol mindannyian érezhetik azt a támogató hátországot, amelyet a Magyar Honvédség hivatott nyújtani. Mint fogalmazott, „mindannyian e szövetség örökösei vagyunk, s egyben építői is a közös jövőnek. A Honvédség valódi nemzeti intézmény, amely nem csupán kormányzati nyilatkozatokban létezik, hanem – amint azt mai találkozónk is fényesen bizonyítja – hús-vér közösségként él tovább.”