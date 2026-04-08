Orbán Viktor: Győzelemre játszunk!

Az amerikai alelnök látogatásának politikai vonzatait nem lehet eléggé hangsúlyozni. J. D. Vance azért érkezett hazánkba, hogy támogatásáról biztosítsa Orbán Viktor miniszterelnököt, aki nemrég egy friss videót is megosztott közösségi oldalán.
Vance látogatása során többször is méltatta Magyarország és az Egyesült Államok dinamikusan fejlődő kapcsolatait, ami kapcsán jelezte, hogy népeinket a gazdasági együttműködések mellett a közös erkölcsiség is összeköti.
A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott montázs videójához csak annyit írt: Győzelemre játszunk.
