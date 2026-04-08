Orbán Viktor Sopronban folytatja országjárását

Orbán Viktor: Győzelemre játszunk!

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke hazánkba érkezett, hogy támogatásáról biztosítsa a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor ennek apropóján közösségi oldalán osztott meg egy videót a tegnapi nap eseményeiről.

2026. 04. 08. 16:55
Az amerikai alelnök látogatásának politikai vonzatait nem lehet eléggé hangsúlyozni. J. D. Vance azért érkezett hazánkba, hogy támogatásáról biztosítsa Orbán Viktor miniszterelnököt, aki nemrég egy friss videót is megosztott közösségi oldalán. 

J.D. Vance és Orbán Viktor között egyértelmű volt az összhang, az amerikai alelnök látogatása pedig történelmi jelentőségű
J. D. Vance és Orbán Viktor között egyértelmű volt az összhang, az amerikai alelnök látogatása pedig történelmi jelentőségű. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Vance látogatása során többször is méltatta Magyarország és az Egyesült Államok dinamikusan fejlődő kapcsolatait, ami kapcsán jelezte, hogy népeinket a gazdasági együttműködések mellett a közös erkölcsiség is összeköti. 

A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott montázs videójához csak annyit írt: Győzelemre játszunk. 

Mint ismeretes, a tegnapi napon az amerikai alelnök és Orbán Viktor közös nagygyűlést is tartottak, amelyen Vance minden magyar embert arra biztatott, hogy Orbán Viktorra és a kormánypártokra adja le voksát. Emellett korábban egy közös sajtótájékoztató keretében J. D. Vance egyértelművé tette, hogy véleménye szerint a miniszterelnök fogja megnyerni ezt a választást. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu