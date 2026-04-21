Alekszandar Vucsics szerbiai látogatásra hívta Magyar Pétert

Alekszandar Vucsics az Instagramon azt írta: gratulált Magyar Péternek választási győzelméhez, majd fontos, tartalmas és konstruktív megbeszélést folytattak a szerb–magyar kapcsolatok további átfogó fejlesztésének kulcskérdéseiről.

A szerb elnök tájékoztatása szerint áttekintették az energetikai együttműködés, valamint a két ország kapcsolatainak további fejlesztése, a stabil gazdasági növekedés, a biztonságosabb ellátás és a szorosabb regionális kapcsolatok szempontjából jelentős kérdéseket. Emellett eszmecserét folytattak a szerbiai magyar és a magyarországi szerb kisebbség helyzetéről, valamint Szerbia európai uniós csatlakozási folyamatáról.

