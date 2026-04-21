Alekszandar VucsicsSzerbiaMagyar Péter

Alekszandar Vucsics szerbiai látogatásra hívta Magyar Pétert

A szerb elnök telefonon beszélt kedden Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével, Magyarország leendő miniszterelnökével, és meghívta őt egy szerbiai látogatásra. Ezt maga Alekszandar Vucsics közölte a közösségi médiában.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 21. 18:46
Alekszandar Vucsics Fotó: STRINGER Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alekszandar Vucsics az Instagramon azt írta: gratulált Magyar Péternek választási győzelméhez, majd fontos, tartalmas és konstruktív megbeszélést folytattak a szerb–magyar kapcsolatok további átfogó fejlesztésének kulcskérdéseiről. 

A szerb elnök tájékoztatása szerint áttekintették az energetikai együttműködés, valamint a két ország kapcsolatainak további fejlesztése, a stabil gazdasági növekedés, a biztonságosabb ellátás és a szorosabb regionális kapcsolatok szempontjából jelentős kérdéseket. Emellett eszmecserét folytattak a szerbiai magyar és a magyarországi szerb kisebbség helyzetéről, valamint Szerbia európai uniós csatlakozási folyamatáról.

 

Borítókép: Alekszandar Vucsics (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.