Belemarkolt a nő hajába a tatabányai férfi, berántotta a bokorba, megerőszakolta, és még meg is verte

A vádirat szerint a részeg férfi 2024. november 24-én hajnalban Tatabányán találkozott a sértett nővel, akinek belemarkolt a hajába, és egy ház előtti bokorhoz húzta. A férfi egy késsel fenyegette a nőt, akivel akarata ellenére szexuális cselekményt végzett. A sértett segítségért kiabált, ezért az elkövető a szexuális cselekménnyel felhagyott. A férfi ezután dühében többször ököllel megütötte és megrúgta a nőt.