A vádirat szerint a részeg férfi 2024. november 24-én hajnalban Tatabányán találkozott a sértett nővel, akinek belemarkolt a hajába, és egy ház előtti bokorhoz húzta. A férfi egy késsel fenyegette a nőt, akivel akarata ellenére szexuális cselekményt végzett. A sértett segítségért kiabált, ezért az elkövető a szexuális cselekménnyel felhagyott. A férfi ezután dühében többször ököllel megütötte és megrúgta a nőt.
Belemarkolt a nő hajába a tatabányai férfi, berántotta a bokorba, megerőszakolta, és még meg is verte
A nő sérülései három hónapig gyógyultak.
További Belföld híreink
A sértett a bántalmazás következtében három hónap alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a vádiratban börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra tett indítványt.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!