Így következhetett be a robbanás a Mol tiszaújvárosi üzemében

Tóth Máté szerint az ukrajnai háború óta különösen felértékelődött az energetikai és petrolkémiai létesítmények védelme.

Szóval itt lenne az ideje a kiemelt műszaki, katonai és kiberbiztonsági védelemnek a kiemelt hazai iparlétesítményeknél, így Tiszaújvárosban is

– mutatott rá a szakértő.

Mint beszámoltunk róla, a Mol tiszaújvárosi üzemében történt robbanásnak egy halálos áldozata és több súlyos sérültje van. A hatóságok szerint mérgező anyag nem került a levegőbe, az anyagi kár azonban jelentős lehet. A helyszínre érkezett Hernádi Zsolt, a Mol-csoport vezérigazgatója és Kapitány István, a Tisza-kormány energetikáért felelős minisztere.