Hatalmas volt a robbanás – Hernádi Zsolt elárulta, mi okozta a balesetet a tiszaújvárosi Mol-üzemben

Kapitány István újságírói kérdésre elárulta, információi szerint már senki nincs életveszélyben. Hernádi Zsolttól megkérdezték azt is, az érintett alkalmazottak milyen messze álltak a robbanástól. Mint mondta, a próbaüzemnél ott álltak közvetlenül a robbanásban érintett területen.
A detonáció hatalmas volt
– hangsúlyozta, hozzátéve: nem tudják pontosan megmondani, hogy az áldozat és a sérültek pontosan hol tartózkodtak, de az biztos, hogy a közvetlen közelben voltak. Azt ígérte, ezt is meg fogják vizsgálni.
Tavaly is történt baleset
Mint arról lapunk beszámolt, 2025. október 21-én tűz és robbanás volt a Mol százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzemében. A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil laboratóriumok folyamatosan gázkoncentráció-méréseket végeztek, és a levegőben az egészségügyi határértéket el nem érő mértékben voltak kimutathatók az égés során keletkező gázok.
