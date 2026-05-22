Világsiker: nemzetközi elismerésben részesült a Bartók-koncertfilm

A 2026-os díjátadón sem ez az egyetlen hazai vonatkozású siker. Szabó-Stein Imre egy további filmje, a David Levy francia zongoraművésszel forgatott Sosztakovics 24 Prelúdium és Fúga (Stingray Classica) a döntőbe jutásért járó Finalist Diploma elismerést kapta.

A verseny Dávid és Góliát-helyzet volt. A világon kevés olyan A kategóriás televíziós fesztivál van, ahol koncertfilmmel lehet indulni. Ilyenek az EMMY, az Edinburgh TV Festival (ahol azonban csak nagy-britanniai produkciók nevezhetők), a svájci Rose d’Or, a Venice TV Award, illetve a New York Festivals TV & Film Awards. Minden jelentős tévécsatorna nevez ide a világból akár Hír, akár Dokumentumfilm, Sorozat vagy Szórakoztató műsor vagy egyéb kategóriába. Ez utóbbi (Entertainment) az egyik legkeményebb a verseny szempontjából, mert jellemzően a legnagyobb tévék, mondjuk egy CBS vagy BBC hatalmas költségvetésű, nagy szórakoztató műsoraival kerül szembe a mi koncertfilmünk. Ez igaz az Entertainment kategórián belül a Performing Arts Special kategóriára is, mert ide a presztízsprodukcióikat nevezik a nagyok. Itt nyerni szinte lehetetlen. Ha ehhez hozzávesszük, hogy klasszikus zenével, erről szóló két filmmel sikerült bekerülni a döntő négy versenyzője közé, kimondhatjuk, hogy a klasszikus zene és Magyarország aratott egy valószínűtlen sikert. A szóló zongorafilmemet azért tartom fontosnak, mert itt szakítottunk minden konvencióval, így álmomban sem gondoltam, hogy értékeli majd a nemzetközi zsűri. De a két film közül a Keller Andrással és a Concerto Budapesttel közös Bartók-film állt közelebb a szívemhez, ezért örülök, hogy ez nyert

– emelte ki Szabó Stein Imre.

A verseny súlyát jól mutatja, hogy összesen négy televíziós produkció került az Entertainment/Performing Arts Special Döntőbe. A Szabó Stein által jegyzett két koncertfilmen kívül a svájci köztévé (Swiss Broadcasting Corporation) szuperprodukciója, a Eurovision Song Contest 2025 in Basel (Eurovíziós Dalfesztivál) és egy angol szuperprodukció, a Big Night Of Musicals by The National Lottery (Angol Nemzeti Lottó Musical Show) versenyzett a díjakért.