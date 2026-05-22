Világsiker: nemzetközi elismerésben részesült a Bartók-koncertfilm

A Keller András vezette Concerto Budapest és Szabó Stein Imre új, a Mezzo TV-n bemutatott Bartók-koncertfilmje megnyerte a New York Festivals TV & Film Awards Bronz Trófeáját, a Bronze Towert. A rendező szerint Dávid és Góliát-helyzetben sikerült díjat kapniuk New Yorkban.

2026. 05. 22. 13:28
A 2026-os díjátadón sem ez az egyetlen hazai vonatkozású siker. Szabó-Stein Imre egy további filmje, a David Levy francia zongoraművésszel forgatott Sosztakovics 24 Prelúdium és Fúga (Stingray Classica) a döntőbe jutásért járó Finalist Diploma elismerést kapta.

A verseny Dávid és Góliát-helyzet volt. A világon kevés olyan A kategóriás televíziós fesztivál van, ahol koncertfilmmel lehet indulni. Ilyenek az EMMY, az Edinburgh TV Festival (ahol azonban csak nagy-britanniai produkciók nevezhetők), a svájci Rose d’Or, a Venice TV Award, illetve a New York Festivals TV & Film Awards. Minden jelentős tévécsatorna nevez ide a világból akár Hír, akár Dokumentumfilm, Sorozat vagy Szórakoztató műsor vagy egyéb kategóriába. Ez utóbbi (Entertainment) az egyik legkeményebb a verseny szempontjából, mert jellemzően a legnagyobb tévék, mondjuk egy CBS vagy BBC hatalmas költségvetésű, nagy szórakoztató műsoraival kerül szembe a mi koncertfilmünk. Ez igaz az Entertainment kategórián belül a Performing Arts Special kategóriára is, mert ide a presztízsprodukcióikat nevezik a nagyok. Itt nyerni szinte lehetetlen. Ha ehhez hozzávesszük, hogy klasszikus zenével, erről szóló két filmmel sikerült bekerülni a döntő négy versenyzője közé, kimondhatjuk, hogy a klasszikus zene és Magyarország aratott egy valószínűtlen sikert. A szóló zongorafilmemet azért tartom fontosnak, mert itt szakítottunk minden konvencióval, így álmomban sem gondoltam, hogy értékeli majd a nemzetközi zsűri. De a két film közül a Keller Andrással és a Concerto Budapesttel közös Bartók-film állt közelebb a szívemhez, ezért örülök, hogy ez nyert

– emelte ki Szabó Stein Imre.

A verseny súlyát jól mutatja, hogy összesen négy televíziós produkció került az Entertainment/Performing Arts Special Döntőbe. A Szabó Stein által jegyzett két koncertfilmen kívül a svájci köztévé (Swiss Broadcasting Corporation) szuperprodukciója, a Eurovision Song Contest 2025 in Basel (Eurovíziós Dalfesztivál) és egy angol szuperprodukció, a Big Night Of Musicals by The National Lottery (Angol Nemzeti Lottó Musical Show) versenyzett a díjakért.

A fesztivál jelentős nemzetközi érdeklődést vonzott: összes nagy koncertjét élőben közvetítette az amerikai The Violin Channel, emellett két külön koncertfilm is készült a medici.tv és a Mezzo TV számára. 

A Bartók-film alkotóstábjában Szabó Stein Imre rendező mellett osztoznak a dicsőségben Gémes Katalin és Komlós András társrendezők, Czigány Gergely vezető operatőr, Trenka Márton és Lecza Attila vágók, Tóth Ibolya és Bárány Gusztáv zenei rendezők és a Lakatos Gergely társproducer által vezetett Zeneakadémia Aviso Stúdiója.

Főszereplője maga a zenekar, a Concerto Budapest és Keller András művészeti vezető, hegedűművész, karmester, aki mint alkotó is jegyzi a filmes-televíziós sikert.

 

