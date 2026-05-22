Békésen mentek imádkozni a zsinagógába a hívek, de őrjöngéssel ért véget az este

Vádat emelt egy amerikai állampolgárságú férfival szemben a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség, mert visszatérően megzavarta egy zsinagóga rendjét, valamint erőszakosan követelte vissza adományát.

2026. 05. 22. 13:46
Az adományozó 2023. július 18-án a zsinagógában az esti ima alatt kiabált és az új vezetőre sértő megjegyzéseket tett. Másnap este a csendes ima alatt ismét kiabált az új vezetővel. Amikor a rendért felelős egyik munkatárs a férfit a zsinagóga elhagyására igyekezett rábírni, a vádlott megfenyegette, és felé ütött. Ezután az elkövető különböző tárgyakat dobált, egy kis ventilátort és egy PET-palackot, valamint a kalapját. 

A férfi felment a Tóra olvasására szolgáló emelvényre, a széket felemelte, és meglengette, mintha el akarná dobni, miközben trágár és sértő kijelentéseket kiabált. Mindez a jelenlévőkben megbotránkozást és riadalmat keltett.

A vádlott a garázdaságot csak akkor fejezte be, amikor a rendőrök intézkedni kezdtek. Közben a férfi azzal fenyegette meg az új vezetőt, hogy ha nem fizeti vissza a támogatást, akkor meg fogja veretni, illetve mozdulattal jelezte neki, hogy meg is halhat. Tetézve ezt még egy női munkatársat is szidalmazott és fenyegetett.

A férfi a következő nap kétszer is visszatért, egyszer békésen viselkedett, a második alkalommal azonban agresszíven. Az épület falát és a padokat csapkodta, eldobta az imakönyvet, és fenyegetődzött.

A fővárosi rendőrök ekkor őrizetbe vették, az ügyészség pedig indítványozta a letartóztatását. A bíróság távoltartást rendelt el a terhelttel szemben, ami nyolc hónapig tartott.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a férfit önbíráskodás bűntettének kísérletével és két rendbeli garázdaság vétségével vádolta meg.

A kerületi ügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta, a büntetés végrehajtásának próbaidőre történő felfüggesztése mellett.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
