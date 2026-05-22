Békésen mentek imádkozni a zsinagógába a hívek, de őrjöngéssel ért véget az este

Az adományozó 2023. július 18-án a zsinagógában az esti ima alatt kiabált és az új vezetőre sértő megjegyzéseket tett. Másnap este a csendes ima alatt ismét kiabált az új vezetővel. Amikor a rendért felelős egyik munkatárs a férfit a zsinagóga elhagyására igyekezett rábírni, a vádlott megfenyegette, és felé ütött. Ezután az elkövető különböző tárgyakat dobált, egy kis ventilátort és egy PET-palackot, valamint a kalapját.

A férfi felment a Tóra olvasására szolgáló emelvényre, a széket felemelte, és meglengette, mintha el akarná dobni, miközben trágár és sértő kijelentéseket kiabált. Mindez a jelenlévőkben megbotránkozást és riadalmat keltett.