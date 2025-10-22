Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen a százhalombattai tűzeset kapcsán – tájékoztatta lapunkat a rendőrség.
Mint a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a Mol százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzemében tűz és robbanás volt hétfő este. A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még tartanak.
A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil laboratóriumok folyamatosan gázkoncentráció-méréseket végeznek, és a levegőben az egészségügyi határértéket el nem érő mértékben voltak kimutathatók az égés során keletkező gázok.
Borítókép: A Mol százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzemében tűz és robbanás volt hétfő este (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)