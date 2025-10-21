balesetMolkőolajfinomítótűzSzázhalombatta

Rémisztő képek: vörösen izzott az ég a százhalombattai kőolajfinomító fölött, a tűzoltók még hajnalban is dolgoztak + videók

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A Mol közölte: a tüzet lokalizálták, és a tűzoltók dolgoznak a területen. Az internetet elárasztották a kilométerekről is látszó lángokat, gomolygó füstfelhőt megörökítő felvételek.

2025. 10. 21. 6:44
Amint arról beszámoltunk , hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai kőolajfinomítóban. A lángokat azóta eloltották, dolgoznak a helyszínen, a baleset pontos okát vizsgálják – közölte az olajtársaság. 

 A lángok kilomérekről is látszottakFotó: Facebook/Martin Góman/

Vezér Mihály (Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület) polgármester valamivel éjfél előtt azt írta a Facebook-oldalán: folyamatosan kapcsolatban vannak a finomító veszélyelhárítást irányító operatív törzsével. 

– Tudomásunk szerint a tűz oltása jelenleg is folyamatban van. A szakemberek körülhatárolták az érintett területet, és kontrollálják a helyzetet. Önkormányzatunk munkatársai ügyeletben dolgoznak, és folyamatosan figyelik az eseményeket – közölte a Facebook-odalán kedden hajnalban az elöljáró. 

Szemtanúk arról számoltak be hétfő éjjel az MTI-nek, hogy a Mol százhalombattai olajfinomítója felől 

kilométerekről látszanak a lángok

 és füst gomolyog – az internetet elárasztották a lángokról készült fotók, videók. 

A Szigethamiak közössége oldalán ezt a videót tették közzé:  

Így oltották a lángokat: 

Borítókép: Hatalmas tűz volt a százhalombattai finomítóban (Fotó: Borsonline.hu)


