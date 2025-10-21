MoltűzSzázhalombatta

A stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is mérlegeli a Mol a százhalombattai tűz nyomán

Tűz ütött ki a Mol százhalombattai finomítóüzemében. Ezzel kapcsolatban a Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt közölte: a lángokat azóta eloltották, dolgoznak a kárelhárításon, a baleset pontos okát még vizsgálják.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 9:48
A modern tűzoltóság megteremtésének gyökerei egészen a Római Birodalom koráig nyúlnak vissza Fotó: ALAN CHAVES Forrás: AFP
Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében – közölte a Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. kedden. Mint írják: a tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. 

Mol, Százhalombatta, 2025. május 16.A Dunai Finomító Százhalombattán az üzem indulásának 60. évfordulója alkalmából tartott ünnepség napján, 2025. május 16-án.MTI/Bruzák Noémi
A Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt százhalombattai finomítóüzeme (Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség)

A Mol mérlegeli a stratégiai készletek felhasználásának szükségességét

Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járnak el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

A Mol a közleményében kiemeli: a következő időszakban a magyarországi ellátásra fognak koncentrálni, és mérlegelik a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is. 

A hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, egészségügyi határérték feletti értéket eddig nem mértek. 

A magyarországi üzemanyag-ellátás biztosított, a helyzetről folyamatosan tájékoztatást adunk

– emelik ki. 

Orbán Viktor kedd reggel a közösségi oldalán jelezte, hogy egyeztetett a Mol vezetőivel és a belügyminiszterrel. A kormányfő egyúttal hangsúlyozta, Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van, a tűzeset körülményeit pedig a lehető legszigorúbban kivizsgálják.

