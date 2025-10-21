A stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is mérlegeli a Mol a százhalombattai tűz nyomán

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében – közölte a Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. kedden. Mint írják: a tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

A Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt százhalombattai finomítóüzeme (Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség)

A Mol mérlegeli a stratégiai készletek felhasználásának szükségességét

Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járnak el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

A Mol a közleményében kiemeli: a következő időszakban a magyarországi ellátásra fognak koncentrálni, és mérlegelik a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is.

A hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, egészségügyi határérték feletti értéket eddig nem mértek.

A magyarországi üzemanyag-ellátás biztosított, a helyzetről folyamatosan tájékoztatást adunk

– emelik ki.

Orbán Viktor kedd reggel a közösségi oldalán jelezte, hogy egyeztetett a Mol vezetőivel és a belügyminiszterrel. A kormányfő egyúttal hangsúlyozta, Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van, a tűzeset körülményeit pedig a lehető legszigorúbban kivizsgálják.