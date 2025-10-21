tűzMolKatasztrófavédelemSzázhalombatta

Kigyulladt a kőolajfinomító Százhalombattán

A tűzoltók hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 0:38
Fotó: MTVA/Róka László
Kigyulladt egy alapanyag-feldolgozó üzem Százhalombattán. A helyszínre elsőként a cég létesítményi tűzoltói érkeztek ki, az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A rajok hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet - írta a Katasztrófavédelem közleményében.

Hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai kőolajfinomítóban. A Borsnak egy olvasója azt írta, hogy robbanásra ébredtek, és vörös az ég a lángoktól.

Csőzik László, Érd polgármestere közösségi oldalán osztott meg egy képet. Azt írta beszélt a katasztrófavédelem helyi vezetőjével, aki azt a tájékoztatást adta, hogy az egyik üzemben ütött ki tűz, azt sikerült lokalizálni.

Az Index megkeresésére a Mol azt írta, hogy a tüzet lokalizálták a tűzoltók és jelenleg is dolgoznak a területen. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. 

 

A címlapi kép illusztráció! 

