Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

MoltűzSzázhalombatta

Bejelentést tett a Mol: Magyarország üzemanyag-ellátása továbbra is biztosított

Tűz ütött ki hétfő éjjel a Mol százhalombattai finomítójában, azonban ez nem befolyásolja az üzemanyag-ellátást Magyarországon. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a levegő minősége nem romlott, a tűz okát még vizsgálják.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 13:20
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított azt követően is, hogy tűz ütött ki a Mol Dunai Finomítójában Százhalombattán – jelentette ki a Mol Magyarország szóvivője kedden sajtótájékoztatón Budapesten, megjegyezve: a Katasztrófavédelem nem mért az egészségügyi határértéket túllépő értéket a térség levegőjében.

A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják az érintett üzemegységeket

Bakos Piroska felidézte, hogy hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol Dunai Finomítójának AV3-as desztillálóüzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

Pulay Krisztián, a Mol-csoport ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy nem találtak arra utaló nyomot, ami szerint bármiféle külső behatás közrejátszott volna a tűz kialakulásában. Továbbá semmilyen összefüggés nincs a romániai olajfinomítóban történt robbanás, illetve a Dunai Finomítóban bekövetkezett tűzeset között.

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tűzesetre: egyeztetett a Mol vezetőivel, akik tájékoztatták. „A százhalombattai finomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk” – hangsúlyozta a kormányfő, és egyúttal leszögezte, hogy az üzemanyag-ellátás biztonságban van.

Legutóbb júliusban támadt gond a Mol százhalombattai finomítójában, akkor fekete füst szállt fel a létesítményből. Ennek az oka az volt, hogy meghibásodott egy technológiai berendezés.

