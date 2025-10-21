gázkoncentrációMOLtűzSzázhalombatta

Folyamatosan mérik a levegő gázkoncentrációját Százhalombattán és környékén

Még dolgoznak a tűzoltók Százhalombattán az olajfinomítóban keletkezett tűz oltásán, valamint folyamatosan végeznek gázkoncentráció-méréseket is – közölte a Katasztrófavédelem.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 10:42
Amint arról beszámoltunk, a Mol százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzemben tűz és robbanás volt hétfőn késő este. A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még zajlanak – közölte a Katasztrófavédelem. 

Hatalmas tűz világította be az éjszakát (Forrás: Facebook)

A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil laboratóriumok folyamatosan gázkoncentráció-méréseket végeznek, és

a levegőben az egészségügyi határértéket el nem érő mértékben voltak kimutathatóak az égés során keletkező gázok

– közölték.

A legmagasabb riasztási fokozatban kezelt esethez elsőként az üzem létesítményi tűzoltói érkeztek ki, valamint részt vettek az oltásban Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról, illetve a fővárosból kivonult hivatásos tűzoltók.

Emellett 

riasztották a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort, Budapestről vegyi konténer, illetve por-hab konténer érkezett, és a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen van.

A beavatkozásban a létesítményi erőkkel együtt tizenhét tűzoltó egység vesz részt, a tűzoltó rajok az egyik oldalról négy vízágyúval, a másikról szintén négy vízágyúval és egy habszitával avatkoznak be.

Tudósításában a Fejér Vármegyei hírportál egy korábbi tűzesetről adott hírt. Mint írták, 

idén júliusban, kisebb tűz ütött ki a Dunai Finomító egy másik üzemegységében (AV2),

 akkor a Feol.hu azt a választ kapta a Mol-tól, hogy egy technológiai berendezés meghibásodása miatt fokozott fáklyázást és füsthatást érzékelhettek a környező településeken. 

A Dunai Finomító AV3-as üzemében történt esettel kapcsolatosan Orbán Viktor egyeztetett a Mol vezetőivel és a belügyminiszterrel. A kormányfő egyúttal hangsúlyozta, Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van, 

a tűzeset körülményeit pedig a lehető legszigorúbban kivizsgálják.

Borítókép: Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében (Forrás: Facebook/Csőzik András)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

