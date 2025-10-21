Folyamatosan mérik a levegő gázkoncentrációját Százhalombattán és környékén

Emellett

riasztották a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort, Budapestről vegyi konténer, illetve por-hab konténer érkezett, és a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen van.

A beavatkozásban a létesítményi erőkkel együtt tizenhét tűzoltó egység vesz részt, a tűzoltó rajok az egyik oldalról négy vízágyúval, a másikról szintén négy vízágyúval és egy habszitával avatkoznak be.

Tudósításában a Fejér Vármegyei hírportál egy korábbi tűzesetről adott hírt. Mint írták,

idén júliusban, kisebb tűz ütött ki a Dunai Finomító egy másik üzemegységében (AV2),

akkor a Feol.hu azt a választ kapta a Mol-tól, hogy egy technológiai berendezés meghibásodása miatt fokozott fáklyázást és füsthatást érzékelhettek a környező településeken.

A Dunai Finomító AV3-as üzemében történt esettel kapcsolatosan Orbán Viktor egyeztetett a Mol vezetőivel és a belügyminiszterrel. A kormányfő egyúttal hangsúlyozta, Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van,

a tűzeset körülményeit pedig a lehető legszigorúbban kivizsgálják.

