Folyamatosan mérik a levegő gázkoncentrációját Százhalombattán és környékén

Amint arról beszámoltunk, a Mol százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzemben tűz és robbanás volt hétfőn késő este. A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még zajlanak – közölte a Katasztrófavédelem.
A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil laboratóriumok folyamatosan gázkoncentráció-méréseket végeznek, és
a levegőben az egészségügyi határértéket el nem érő mértékben voltak kimutathatóak az égés során keletkező gázok
– közölték.
A legmagasabb riasztási fokozatban kezelt esethez elsőként az üzem létesítményi tűzoltói érkeztek ki, valamint részt vettek az oltásban Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról, illetve a fővárosból kivonult hivatásos tűzoltók.