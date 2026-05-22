Kiesőből feljutó: ez a hála – kirívóan példátlan döntés a magyar futballban

A Honvéd vezetősége mégis más irányt választott. A hivatalos magyarázat a hosszú távú koncepció, a háttérben pedig az lehetett az egyik kifogás, hogy tavasszal már romlott a csapat formája. Csakhogy ezt a magyarázatot nehéz összeegyeztetni az összképpel: Feczkó egy utolsó helyen álló NB II-es csapatból feljutót csinált.

Már megvan az utód, spanyol edzője lesz a Honvédnak?

Sajtóhírek szerint már Feczkó Tamás utódja is megvan: a Budapest Honvéd következő vezetőedzője Pablo Alfaro lehet,

aki játékosként a Barcelona és az Atlético Madrid futballistája is volt, edzőként pedig legutóbb a spanyol harmadosztályú Gimnasticánál dolgozott. Hivatalosan a Honvéd egyelőre csak annyit közölt, hogy a következő szezonra vonatkozó szakmai döntésekről később ad tájékoztatást.

Feczkó jövője körül is vannak találgatások. Egyes hírek szerint Diósgyőrben folytathatja, de ezt hivatalosan még nem erősítették meg. Az viszont aligha kérdés, hogy az edző számára nehéz lehet feldolgozni ezt a döntést. Sikeres másfél év, bennmaradás, feljutás, fiatalok beépítése, szurkolói támogatás – és mindezek után búcsú.

A futballban persze nincs örök hála, ezt régóta tudni lehet. De Feczkó Tamás esete még ebben a közegben is kirívó. Egy edzőtől elvárták, hogy mentse meg a Honvédot, majd vezesse vissza az NB I-be. Ezt megtette. A jutalma mégsem az lett, hogy bizonyíthat az élvonalban, hanem az, hogy át kell adnia a helyét valaki másnak.