nick noltefilmképwarrior - a végső menettom hardydráma

Az öt legjobb Tom Hardy-film – Warrior – A végső menet + videó

Két testvér, egy végső összecsapás és egy múlt, amelyet csak a ringben lehet lezárni.

Csépányi Balázs
2026. 05. 22. 20:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

3. Warrior – A végső menet (2011)

Az e heti mozink egy 2011-ben bemutatott amerikai sportdráma, amelyet Gavin O’Connor rendezett. A film főszerepeiben Tom Hardy, Joel Edgerton, Nick Nolte és Jennifer Morrison láthatók. 

Tom Hardy
A film a sportdráma műfaján túl erős családi drámaként is működik. Fotó: Mafab.hu

A történet a kevert harcművészetek világában játszódik, de messze több egyszerű sportfilmnél: családi dráma, megbocsátásról és újrakezdésről szóló történet. A zenét Mark Isham szerezte. A visszafogott, érzelmes zenei aláfestés remekül ellenpontozza a küzdelmek brutalitását, és mélyíti a családi konfliktusok drámaiságát.

A történet

Tommy Conlon, a háborús veterán hazatér, hogy apja segítségével felkészüljön egy nagy MMA-tornára. Eközben bátyja, Brendan, aki anyagi gondokkal küzd, szintén benevez a versenyre. A testvérek végül egymással találják szembe magukat a ringben, miközben múltjuk feldolgozatlan sérelmei is felszínre törnek.

Érdekességek a filmről

  • Tom Hardy hónapokig intenzíven edzett a szerep kedvéért.
  • Nick Nolte Oscar-jelölést kapott alakításáért.
Tom Hardy
Hardy kevés szóval, erőteljes tekintettel és visszafogott gesztusokkal formálja meg a megtört, mégis elszánt harcost. Fotó: Mafab.hu
  • A harcjeleneteket valós MMA-szakértők segítségével koreografálták.
  • A film a sportdráma műfaján túl erős családi drámaként is működik.
  • Bár a mozikban mérsékelt sikert aratott, később kultikus státuszt szerzett.

Tom Hardy alakítása a filmben

Hardy Tommy Conlon szerepében pályafutása egyik legintenzívebb alakítását nyújtja az Warrior című filmben. Fizikai jelenléte rendkívül erőteljes, miközben a karakter belső fájdalmát és elfojtott dühét is hitelesen közvetíti.

Tom Hardy
A harcjeleneteket valós MMA-szakértők segítségével koreografálták. Fotó: Mafab.hu

Hardy kevés szóval, erőteljes tekintettel és visszafogott gesztusokkal formálja meg a megtört, mégis elszánt harcost. Alakítása egyszerre nyers és érzelmileg mély, ami a film egyik legerősebb pillérévé teszi.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A Warrior – A végső menet érzelmileg rendkívül erős alkotás, amely látványos küzdelmeket ötvöz mély emberi történettel. Nemcsak a sportfilmek kedvelőinek ajánlott, hanem mindenkinek, aki szereti az intenzív családi drámákat.

A film különlegessége, hogy egyszerre szívszorító, feszült és inspiráló, miközben kiváló színészi alakításokat vonultat fel.

Idővonal – 2011, amikor a Warrior – A végső menet bemutatásra került 🎬

A slágerlistákat vezette a Rolling in the Deep.

A Tom Hardy filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már az ezüstérmes filmmel érkezünk.

Borítókép: Tom Hardy hónapokig intenzíven edzett a szerep kedvéért (Fotó: Mafab.hu)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter Lengyelországban romba döntött egy hatalmas balos hazugságot

Csépányi Balázs avatarja

Lám, lám, mire is jó egy baráti látogatás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu