Bocsánatkérést várnak az ukránoktól a görögök

A kérdést a görög külügyminiszter ukrán kollégájával, Andrij Szibihával is megvitatta.
Ukrajna bocsánatkéréssel tartozik nekünk
– fogalmazott a görög védelmi miniszter az üggyel kapcsolatban, és hozzátette, hogy „a bocsánatkérésen túl azzal a teljes biztosítékkal is tartozik nekünk, hogy ilyesmi nem fog újra előfordulni a tágabb régióban”.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a mintegy hatméteres drónt halászok találták meg a jón-tengeri sziget partjainál lévő sziklák közelében, motorja még mindig járt, és a halászok, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról, a sziget egy kis kikötőjébe vontatták.
A görög parti őrség közlése szerint a szerkezetet ellenőrzött robbantással hatástalanították, és egy különleges haditengerészeti létesítménybe szállították, ahol vizsgálat folyik a származásáról, műszaki képességeiről és az általa bejárt útvonalról.
„Ez egy súlyos eset” – nyilatkozta akkor az állampolgárok védelméért felelős miniszter, Mihálisz Hriszohoídisz a görög rádiónak.
