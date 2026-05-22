GörögországUkrajnadrón

Bocsánatkérést várnak az ukránoktól a görögök

Egy hatméteres ukrán harci drónt találtak a görög partoknál. Görögország bocsánatkérést vár.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 20:43
Illusztráció Fotó: YURIY DYACHYSHYN Forrás: AFP
A kérdést a görög külügyminiszter ukrán kollégájával, Andrij Szibihával is megvitatta.

Ukrajna bocsánatkéréssel tartozik nekünk

– fogalmazott a görög védelmi miniszter az üggyel kapcsolatban, és hozzátette, hogy „a bocsánatkérésen túl azzal a teljes biztosítékkal is tartozik nekünk, hogy ilyesmi nem fog újra előfordulni a tágabb régióban”.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a mintegy hatméteres drónt halászok találták meg a jón-tengeri sziget partjainál lévő sziklák közelében, motorja még mindig járt, és a halászok, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról, a sziget egy kis kikötőjébe vontatták.

A görög parti őrség közlése szerint a szerkezetet ellenőrzött robbantással hatástalanították, és egy különleges haditengerészeti létesítménybe szállították, ahol vizsgálat folyik a származásáról, műszaki képességeiről és az általa bejárt útvonalról.

„Ez egy súlyos eset” – nyilatkozta akkor az állampolgárok védelméért felelős miniszter, Mihálisz Hriszohoídisz a görög rádiónak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
