Bocsánatkérést várnak az ukránoktól a görögök

A kérdést a görög külügyminiszter ukrán kollégájával, Andrij Szibihával is megvitatta.

Ukrajna bocsánatkéréssel tartozik nekünk

– fogalmazott a görög védelmi miniszter az üggyel kapcsolatban, és hozzátette, hogy „a bocsánatkérésen túl azzal a teljes biztosítékkal is tartozik nekünk, hogy ilyesmi nem fog újra előfordulni a tágabb régióban”.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a mintegy hatméteres drónt halászok találták meg a jón-tengeri sziget partjainál lévő sziklák közelében, motorja még mindig járt, és a halászok, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról, a sziget egy kis kikötőjébe vontatták.

A görög parti őrség közlése szerint a szerkezetet ellenőrzött robbantással hatástalanították, és egy különleges haditengerészeti létesítménybe szállították, ahol vizsgálat folyik a származásáról, műszaki képességeiről és az általa bejárt útvonalról.

„Ez egy súlyos eset” – nyilatkozta akkor az állampolgárok védelméért felelős miniszter, Mihálisz Hriszohoídisz a görög rádiónak.

Ukrainian USV drone spotted in Greece.



A stranded Ukrainian "Magura" type drone was spotted by fishermen off the island of Lefkada in the Ionian Sea.



It's worth noting that on March 18th, the Ukrainian Armed Forces carried out a covert operation off the coast of Malta… pic.twitter.com/NFsLGTUoQz — chris papakofopoulos (@christosKoffas) May 8, 2026

