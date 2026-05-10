Robbanóanyaggal megrakott ukrán drónt találtak a görög üdülőszigetnél + videó

A görög parti őrség közlése szerint a szerkezetet ellenőrzött robbantással hatástalanították, és egy különleges haditengerészeti létesítménybe szállították, ahol vizsgálat folyik a származásáról, műszaki képességeiről és az általa bejárt útvonalról.
„Ez egy súlyos eset” – nyilatkozta az állampolgárok védelméért felelős miniszter, Mihálisz Hriszohoídisz a görög rádiónak.
A görög média szerint
a drón egy ukrán gyártmányú Magura V3 típusú eszköz, amilyet Ukrajna az Oroszországgal vívott háborúban használ.
