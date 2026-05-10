Így zajlik a mentőakció a halálos vírussal fertőzött Hondius fedélzetén + videó

Robbanóanyaggal megrakott ukrán drónt találtak a görög üdülőszigetnél + videó

Hatástalanították a nyugat-görögországi Lefkáda-sziget partjainál talált, száz kilogramm robbanóanyaggal teli tengeri drónt – jelentette az ERT görög köztévé vasárnap.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 14:01
Drón – illusztráció (Fotó: AFP)
A görög parti őrség közlése szerint a szerkezetet ellenőrzött robbantással hatástalanították, és egy különleges haditengerészeti létesítménybe szállították, ahol vizsgálat folyik a származásáról, műszaki képességeiről és az általa bejárt útvonalról.

„Ez egy súlyos eset” – nyilatkozta az állampolgárok védelméért felelős miniszter, Mihálisz Hriszohoídisz a görög rádiónak.

A görög média szerint 

a drón egy ukrán gyártmányú Magura V3 típusú eszköz, amilyet Ukrajna az Oroszországgal vívott háborúban használ.

A Kathimerini című görög napilap szerint a hatóságok vizsgálják, van-e összefüggés azzal, hogy Ukrajna tengeri drónokat vet be Oroszország árnyéflottájának megtámadására. A múltban már jelentettek ilyen típusú támadásokat a Földközi-tengeren, Líbia és Kréta között, valamint Málta partjainál.

Szemtanúk szerint a drón hajtóműve még mindig járt, ami arra enged következtetni, hogy a kezelők elvesztették az irányítást az eszköz felett, és az továbbhaladt, amíg el nem érte a partot.

A görög hatóságok aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy egy robbanóanyaggal megrakott tengeri drón eljutott egy üdülőszigetre, és felhívták a figyelmet a tengeri biztonságot, az infrastruktúrát és a lakosságot fenyegető veszélyekre.

