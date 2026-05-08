Ukrán drónok Moszkvát is megtámadták a győzelem napja előtt, kiszámíthatatlan Putyin reakciója

Moszkva az ukrán támadások célkeresztjében

Ugyanezen az éjszakán Moszkva felett is drámai események zajlottak. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint az ukrán hadsereg több tucat drónt indított az orosz főváros irányába – mindössze egy nappal a győzelem napi ünnepi katonai parádé előtt. Szobjanyin közlése szerint az éjszaka folyamán összesen 26 drónt lőttek le, az első három éjfél után nem sokkal közelítette meg a várost. A támadás miatt ideiglenes repülési korlátozásokat vezettek be a repülőtereken. Egyelőre nem érkezett hír sérülésekről vagy anyagi károkról, a mentőalakulatok a lelőtt drónok helyszínein dolgoznak.

Az ukrán hadsereg egyelőre nem kommentálta a támadásokat, a károk mértékéről pedig nincs hivatalos, függetlenül ellenőrzött információ. Az utóbbi hónapokban Ukrajna rendszeresen indít dróntámadásokat Oroszország olajfinomítói és hadiipari létesítményei ellen, hogy gyengítse Moszkva háborús gazdasági és katonai potenciálját. A májusi offenzíva most egybeesett az orosz vezetés számára különösen érzékeny győzelem napja előtti időszakával.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)