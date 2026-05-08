ukránorosz-ukrán háborúorosz

Ukrán drónok Moszkvát is megtámadták a győzelem napja előtt, kiszámíthatatlan Putyin reakciója

Pokoli éjszakája volt Oroszországnak. Ukrán drónok mélyen az ország belsejében csaptak le: hatalmas tűz pusztít az egyik legnagyobb olajfinomítóban, robbanások rázták meg egy stratégiai radarközpontot, miközben Moszkva felett 26 ukrán drónt lőttek le – mindössze egy nappal a győzelem napi ünnepi parádé előtt. Az orosz főváros repülőtereit lezárták.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 13:02
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: VIACHESLAV PROKOFIEV Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

Moszkva az ukrán támadások célkeresztjében

Ugyanezen az éjszakán Moszkva felett is drámai események zajlottak. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint az ukrán hadsereg több tucat drónt indított az orosz főváros irányába – mindössze egy nappal a győzelem napi ünnepi katonai parádé előtt. Szobjanyin közlése szerint az éjszaka folyamán összesen 26 drónt lőttek le, az első három éjfél után nem sokkal közelítette meg a várost. A támadás miatt ideiglenes repülési korlátozásokat vezettek be a repülőtereken. Egyelőre nem érkezett hír sérülésekről vagy anyagi károkról, a mentőalakulatok a lelőtt drónok helyszínein dolgoznak.

Az ukrán hadsereg egyelőre nem kommentálta a támadásokat, a károk mértékéről pedig nincs hivatalos, függetlenül ellenőrzött információ. Az utóbbi hónapokban Ukrajna rendszeresen indít dróntámadásokat Oroszország olajfinomítói és hadiipari létesítményei ellen, hogy gyengítse Moszkva háborús gazdasági és katonai potenciálját. A májusi offenzíva most egybeesett az orosz vezetés számára különösen érzékeny győzelem napja előtti időszakával.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

 

add-square Orosz–ukrán háború

Drónok okoztak zűrzavart Lettországban

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkülföldi titkosszolgálat

A titkosszolgálatok kiemelt célszemélyei

Földi László avatarja

Azok kerüljenek fontos pozícióba, akiknek az ország érdeke fontosabb, mint a nemzetközi térből érkező dicséret.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu